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    Казахстан безоговорочно лидирует в таблице юношеского ЧМ по хоккею

    25 Апреля 2023, 21:25

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - C 23 по 29 апреля юношеская сборная Казахстана принимает участие в чемпионате мира в группе «А» первого дивизиона, который проходит во французском городе Анже, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В борьбе за выход в элиту борются Казахстан, Франция, Украина, Япония, Дания и Венгрия.

    На сегодняшний день все команды провели по два матча и в турнирной таблице определились промежуточные лидеры. Так, одержав две победы, сборная Казахстана занимает перво место. Подопечные Сергея Старыгина всухую обыграли Венгрию (3:0) и Японию (5:0).

    Замыкает же турнирную таблицу сборная Франции, которая в двух играх смогла добыть лишь один балл, уступив Украине в серии буллитов (2:3).

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Спорт Хоккей
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