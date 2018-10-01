Казахстан - активный центр международных экономических связей - узбекский эксперт

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Послание Президента Казахстана «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни» показывает, что Нурсултан Назарбаев серьезно и ответственно относится к целям роста благосостояния и повышения качества жизни всех казахстанцев и самое главное - последовательно реализует их. Такое мнение высказал заместитель заведующего отделом «Новой и новейшей истории» Института истории АН РУз, кандидат философских наук Равшан Назаров, передает МИА «Казинформ».

«Для меня - и как профессионального эксперта, и просто искреннего друга Казахстана стало очень приятным сюрпризом Послание Президента Республики Казахстана Нурсултана Абишевича Назарбаева «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни», где внятно и подробно излагаются цели и выбор страны на ближайшее время, а также объективно оценивается внутреннее и внешнее положение государства в современном мире.

Данное Послание является логичным продолжением и развитием таких важных документов, как Послание-2014 «Казахстанский путь - 2050: единая цель, единые интересы, единое будущее», Послание-2017 «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» и другие», - говорит Равшан Назаров, заместитель заведующего отделом «Новой и новейшей истории» Института истории АН РУз, кандидат философских наук.

По его словам, в основополагающих сферах политики, экономики, культуры, науки Казахстана видно самое активное стремление к позитивным изменениям и модернизации, а Послание Президента Казахстана показывает, что Нурсултан Назарбаев серьезно и ответственно относится к целям роста благосостояния и повышения качества жизни всех казахстанцев и самое главное - последовательно реализует их.

Казахстан - активный центр международных экономических связей, традиционный мост между странами Запада и Востока, имеет перспективы по вхождению в 30-ку наиболее развитых стран мира.

«Так, в рейтинге ведения бизнеса Всемирного банка Казахстан поднялся на 36-е место среди 190 стран. На мой взгляд, у Казахстана достаточно предпосылок для того, чтобы войти в состав группы наиболее развитых стран мира», - поделился мнением Равшан Назаров.

Эксперт отмечает, что подход Казахстана к прогрессу общества путем внедрения в практику самых современных технологий является политикой долговременного устойчивого развития.

«Так, в настоящее время Казахстан делает упор на отрасли «экономики будущего», такие как альтернативная энергетика, новые материалы, биомедицина, большие данные, интернет вещей, искусственный интеллект, блокчейн и т.д., что позволит решить многие насущные проблемы. Кроме того, обязательства по социальному обеспечению, охране здоровья граждан подчеркивают высокую степень ответственности государства перед народом», - говорит он.

При этом особое место в Послании занимает раздел, посвященный перспективам развития системы образования, причем всех его ступеней - от дошкольного до послевузовского. Это и планируемое принятие Закона «О статусе педагога», и расширение на всю республику опыта Назарбаев интеллектуальных школ, и создание в регионах вузов, сравнимых по статусу с Назарбаев университетом, и развитие модели 4К.

«Только профессионально подготовленные кадры, прошедшие обучение в современной высшей школе, смогут в полной мере реализовать те задачи, которые ставит в своем Послании Лидер Нации», - пояснил собеседник.

Для Узбекистана, имеющего самые тесные исторические, этнические, культурные, лингвистические, конфессиональные связи с Казахстаном, где проживают сотни тысяч этнических узбеков, а также проходит современный Великий Шелковый путь, важны отношения, основанные на традиционной дружбе, взаимном сотрудничестве и постоянных контактах. Тем более что многие планы, стратегии и идеи Президента Казахстана пересекаются с теми планами реформирования, которые в настоящее время активно реализуются в Узбекистане. Так что нам есть чем дружески делиться, обмениваться опытом.

Как давний и искренний друг Казахстана хочу пожелать успешной реализации всех перспективных планов!» - пожелал Равшан Назаров.