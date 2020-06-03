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Казахстан активно сотрудничает с РФ и Беларусью – Касым-Жомарт Токаев

3 Июня 2020 07:19
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Казахстан активно сотрудничает с РФ и Беларусью – Касым-Жомарт Токаев

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана в интервью российской газете «Комсомольская правда» отметил, что приоритетное направление в сотрудничестве с Россией и Беларусью – дальнейшее развитие интеграции в рамках упомянутых организаций, передает МИА «Казинформ».

По словам главы государства, Казахстан активно сотрудничает с Россией и Беларусью, как в двустороннем формате, так и в рамках интеграционных объединений (ЕАЭС, ОДКБ, СНГ).

«У нас нет планов присоединения к Союзному государству России и Беларуси. Приоритетное направление – дальнейшее развитие интеграции в рамках упомянутых организаций. Большой интерес для нас представляет усиление потенциала ЕАЭС как экономического союза. Развивая кооперационные связи, создавая общий рынок товаров, услуг, рабочей силы, усиливая инвестиционную привлекательность государств-участников союза, мы могли бы превратить ЕАЭС в эффективную структуру глобального масштаба. Работа в этом направлении последовательно продвигается. К 2025 году будут сформированы общие энергетический, финансовый рынки. Перспективным направлением является цифровое взаимодействие», - подчеркнул Глава государства.

«Порой в ЕАЭС, даже на самом высоком уровне, бывают острые дискуссии, но они продиктованы общим стремлением сделать союз более успешным, авторитетным, привлекательным. Ведь равнодушие – это верный признак деградации», - отметил Касым-Жомарт Токаев.


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Ключевые слова: Президент Казахстана, Беларусь, Россия,
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