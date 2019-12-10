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    Казахстан активно работает с механизмами ООН - Норимаса Шимомура

    10 Декабря 2019, 20:08

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Постоянный координатор ООН в РК Норимаса Шимомура положительно оценил активное сотрудничество Казахстана с Организацией Объединенных Наций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Казахстан активно работает с механизмами ООН, в частности, на протяжении последних лет с Комитетом по экономическим, социальным и культурным правам проектов, а также по вопросам ликвидации дискриминации в отношении к женщинам и с Универсальным периодическим обзором», - сказал Норимаса Шимомура, выступая на круглом столе, посвященном международному Дню прав человека, в МИД РК.

    Спикер отметил, что Казахстан посетили специальные докладчики по защите прав человека и фундаментальных свобод и по борьбе с терроризмом.

    «Более того, Казахстан активно участвует в праздновании 25-ой годовщины Программы действий Международной конференции по народонаселению и развитию (МКНР) , которая подтверждает фундаментальную важность инвестирования в образование, обеспечение работой и репродуктивное здоровье молодых людей. В этом году мы также слышали заявления Касым-Жомарта Токаева о том, что должна организовываться эффективная связь государства с обществом», - добавил Норимаса Шимомура

    Ранее сообщалось, что в ходе круглого стола состоялся заинтересованный обмен мнениями по широкому кругу вопросов реализации прав и свобод человека и гражданина.

    В работе круглого стола приняли участие представители госорганов, зарубежных представительств, неправительственного сектора, ученые и эксперты.

    Автор:

    Серик Сабеков

    ООН Права человека
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