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    • Казахскую юрту установили на Приморском бульваре Баку

    1 Августа 2022 17:30

    БАКУ. КАЗИНФОРМ - В рамках празднования 30-летия установления дипломатических отношений между Казахстаном и Азербайджаном на Приморском бульваре Баку установлена казахская юрта (возле Dəniz Vağzalı, напротив ресторана Reyhan), передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Как известно, в период с 6 по 31 августа 2022 года в юрте будет открыт информационно-туристический центр «Welcome to KZ», где планируется провести две выставки:

    – постоянная: стенды о ярких достопримечательностях Казахстана – горнолыжный курорт «Шымбулак» (г. Алматы), космодром «Байконур», Центр соколиной охоты «Кыран» (с живым соколом и миром виртуальной реальности охоты с соколом), торгово-развлекательный центр «Esentai Mall» (г. Алматы), туристические направления авиакомпании «Эйр Астана».

    – еженедельно сменяемые: города Алматы и Шымкент, Алматинская, Туркестанская и Мангистауская области будут представлять свой туристический потенциал, проводить культурные, концертные и развлекательные программы.

    У посетителей появится возможность познакомиться с казахскими традициями, посмотреть видеоролики, послушать мелодии и продегустировать национальные блюда страны Великой Степи, окунуться в мир древних кочевников и получить сувениры на память.

    Мероприятия проводятся при поддержке Посольства Казахстана, туристической компании «Discover Almaty», авиакомпании «Эйр Астана» и Торгового дома Казахстана в Азербайджане.

    Автор:

    Серикбол Кошмаганбетов

    #МИД РК #Культура #Азербайджан
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