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    • Казахскую юрту презентовали в столице Азербайджана

    6 Августа 2022 12:18

    БАКУ. КАЗИНФОРМ - На Приморском бульваре Баку впервые распахнула двери казахская 10-канатная юрта, в которой будет продвигаться туристический потенциал Казахстана в рамках проекта «Welcome to KZ». Как заявили в посольстве РК мероприятие приурочено к празднованию 30-летия установления дипломатических отношений между Казахстаном и Азербайджаном, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам посла Казахстана Сержана Абдыкаримова, проект «Казахская юрта на Приморском бульваре Баку» будет функционировать до 31 августа. В рамках этого города Алматы и Шымкент, Алматинская, Туркестанская и Мангистауская области будут представлять свой туристический потенциал, проводить культурные, концертные и развлекательные программы.

    «Проект направлен на духовное сближение и культурное взаимообогащение двух братских народов, имеющих многовековые узы дружбы и общность истории. У посетителей юрты появится возможность поближе познакомиться с современным развитием, культурными и туристическими достопримечательностями Казахстана, его историей и традициями, окунуться в мир древних кочевников, послушать мелодии и продегустировать национальные блюда страны Великой Степи», - сказал дипломат на церемонии открытия юрты.

    Участникам мероприятия продемонстрированы богатые культурное и природное наследие Казахстана. Внимание гостей привлекли туристические стенды города Алматы, гостиницы «Казахстан», горнолыжного курорта «Шымбулак», авиакомпании «Эйр Астана», космодрома «Байконур» и Центра соколиной охоты «Кыран», а также национальная игра в асыки. Посетители имели возможность получить краткую информацию об истории казахской юрты, ее значимости для жителей Великой Степи и всех тюркских народов.

    В рамках укрепления творческих связей между двумя родственными народами презентована книга «Антология казахской прозы» на азербайджанском языке, изданной известным писателем-переводчиком и прозаиком Нариманом Абдулрахманлы. В этот сборник вошли произведения 54 казахских мастеров пера, включая Абая, Шакарима Кудайбердиева, Ильяса Джансугурова, Беимбета Майлина, Мухтара Ауэзова и других мноигх известных литераторов Казахстана.

    Церемония продолжена дегустацией традиционных блюд казахской кухни. Кульминационным моментом вечера стал лотерейный розыгрыш двух авиабилетов по маршруту Баку-Алматы-Баку с проживанием в отеле курорта «Шымбулак» и гостинице «Казахстан» города Алматы.

    Как сообщили в казахстанском загранучреждении, проект проводится при поддержке посольства РК, туристической компании «Discover Almaty», авиакомпании «Эйр Астана» и Торгового дома Казахстана в Азербайджане.

    Автор:

    Серикбол Кошмаганбетов

    #Внешняя политика Казахстана #МИД РК #Туризм #Культура #Азербайджан
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