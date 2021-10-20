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    Казахскую белоголовую выставили против быков герефордов и ангусов на соревнованиях в Нур-Султане

    20 Октября 2021, 22:31

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Соревнования быков проходят на международной аграрной выставке в городе Нур-Султане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-секретаря Министерства сельского хозяйства РК Дамира Егизбаева.

    В рамках международной аграрной выставки в городе Нур-Султане проходит конкурс быков пород «Qazaq aqbas», герефорд и ангус. В соревнованиях принимают участие 30 животных. Честь породы «Qazaq aqbas» защищают 12 животных из Акмолинской, Западно-Казахстанской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей. Лучших выберет судья мирового уровня из США.

    «Он определит, какое животное по генотипу, по упитанности и другим качествам лучше. Конкурс пройдет в двух категориях – до 15 месяцев и до трех лет, а потом будет еще битва за абсолютное чемпионство. Чемпион каждой породы в финале выйдет на ринг, а судья определит лучшего на этой выставке», - сказал исполнительный директор Республиканской палаты казахской белоголовой породы Даурен Матакбаев.

    По его словам, владельцев лучшего животного ждут ценные призы.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Астана Минсельхоз Сельское хозяйство
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