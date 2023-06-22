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    Казахскому драмтеатру имени Куанышбаева будет присвоен национальный статус

    22 Июня 2023, 21:55

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства после посещения спектакля «Жошы хан» сообщил о своем решении присвоить Государственному академическому казахскому музыкально-драматическому театру имени К.Куанышбаева статуса «национальный», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Соответствующий Указ будет опубликован в октябре в преддверии Дня Республики.Как сообщалось ранее, постановка состоит из двух частей: «Чингисханская Орда» и «Казахская Орда». Основная линия сюжета посвящена истории взаимоотношений между Чингисханом и его сыном Жошы ханом.

    Спектакль воссоздает жизненный путь Жошы хана, объединившего тюркские племена Великой степи в единый народ, основавшего свою орду в Улытау, и возвысившегося до титула Жошы хана – заложившего основы становления Казахской государственности.Автором исторической драмы выступил известный писатель-драматург Думан Рамазан, режиссером-постановщиком – Заслуженный деятель Казахстана Болат Узаков.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Президент Казахстана Астана Культура Акорда
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