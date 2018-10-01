Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: 7 °С
Алматы: 13 °С
USD 372.00 EUR 429.92
RUB 5.58 CNY 53.71
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Казахско-кыргызский форум интеллигенции проходит в Оше

11 Октября 2018 21:45 99
Поделиться:
Казахско-кыргызский форум интеллигенции проходит в Оше

ОШ. КАЗИНФОРМ - В кыргызском городе Оше открылся казахско-кыргызский форум интеллигенции «Наследие Чингиза Айтматова: жить в сотрудничестве в эпоху глобализации», организованный Международной тюркской академией (TWESCO), сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу академии.

В открытии форума приняли участие советник президента Кыргызстана Султан Раев, советник президента TWESCO Ержан Исакулов, губернатор Ошской области Узарбек Жылкыбаев, мэр Оша Таалай Сарбашев.

Поддержку в организации форума оказали администрация президента Кыргызстана, Ошский государственный университет. Форум интеллектуалов считается продолжением мероприятий, организованных TWESCO в честь 90-летия со дня рождения знаменитого писателя Чингиза Айтматова. Тюркская академия объявила 2018 год Годом Айтматова и организовала ряд мероприятий. К юбилею писателя в апреле в Астане прошел международный форум «Уроки Айтматова», который был оценен как казахско-кыргызский форум интеллектуалов. Теперь мероприятие такого же формата проводится в Кыргызстане.

В форуме принимают участие казахские и кыргызские писатели, поэты, ученые, художники и деятели искусства. В ходе форума состоятся презентации изданных TWESCO книг экс-госсекретаря Кыргызстана Османакуна Ибраимова «Айтматов. Последний писатель империи» и сборника произведений Магжана Жумабаева «Арыстан айбат», Атласа древнетюрских письменных памятников Республики Алтай Кадыралы Конкабаева, Историко-сравнительного словаря тюркских языков XIV века, книги «Жойылу қаупіндегі түркі тілдері» Эмира Наджипа и других.

Также на форуме будут представлены доклады по казахско-кыргызскому братству, культуре и литературе, науке и другим сферам, пройдут дискуссии.

 

 

 

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Культура, Кыргызстан,
Поделиться:

Перевод:

Мейрамбек Байгарин

Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Архив