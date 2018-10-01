Казахско-кыргызский форум интеллигенции проходит в Оше

ОШ. КАЗИНФОРМ - В кыргызском городе Оше открылся казахско-кыргызский форум интеллигенции «Наследие Чингиза Айтматова: жить в сотрудничестве в эпоху глобализации», организованный Международной тюркской академией (TWESCO), сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу академии.

В открытии форума приняли участие советник президента Кыргызстана Султан Раев, советник президента TWESCO Ержан Исакулов, губернатор Ошской области Узарбек Жылкыбаев, мэр Оша Таалай Сарбашев.

Поддержку в организации форума оказали администрация президента Кыргызстана, Ошский государственный университет. Форум интеллектуалов считается продолжением мероприятий, организованных TWESCO в честь 90-летия со дня рождения знаменитого писателя Чингиза Айтматова. Тюркская академия объявила 2018 год Годом Айтматова и организовала ряд мероприятий. К юбилею писателя в апреле в Астане прошел международный форум «Уроки Айтматова», который был оценен как казахско-кыргызский форум интеллектуалов. Теперь мероприятие такого же формата проводится в Кыргызстане.

В форуме принимают участие казахские и кыргызские писатели, поэты, ученые, художники и деятели искусства. В ходе форума состоятся презентации изданных TWESCO книг экс-госсекретаря Кыргызстана Османакуна Ибраимова «Айтматов. Последний писатель империи» и сборника произведений Магжана Жумабаева «Арыстан айбат», Атласа древнетюрских письменных памятников Республики Алтай Кадыралы Конкабаева, Историко-сравнительного словаря тюркских языков XIV века, книги «Жойылу қаупіндегі түркі тілдері» Эмира Наджипа и других.

Также на форуме будут представлены доклады по казахско-кыргызскому братству, культуре и литературе, науке и другим сферам, пройдут дискуссии.