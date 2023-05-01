Казахский язык может стать международным языком общения – Иван Червинский

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Недавно российский блогер, автор проекта «Алға Петербург» Иван Червинский получил благодарственное письмо Президента Казахстана за вклад в укрепление мира, дружбы и сотрудничества между двумя странами. Его интерес к Казахстану неразрывно связан с именем Димаша Кудайбергена. Сегодня этот канал пользуется большой популярностью среди поклонников известного казахстанского исполнителя в разных странах. В День единства народа Казахстана агентство «Казинформ» представляет вниманию читателей интервью с известным блогером о казахском феномене.

− Иван, мы знаем, что Ваш интерес к казахской культуре начался с величайшего таланта – Димаша Кудайбергена. Вот уже шестой год Вы делитесь в сети яркими моментами казахстанской культуры. Насколько выросла Ваша аудитория? Мы слышали, что среди них есть представители разных национальностей?

− Аудитория выросла существенно с одной стороны, но с другой стороны она уменьшилась, потому что раньше у нас была аудитория почти больше полумиллиона подписчиков. На одном канале - под 500 тысяч, на другом - 150 тысяч, на третьем канале - еще 50 тысяч подписчиков, и так далее. Поэтому нельзя сказать, что она увеличилась, потому что те каналы мы потеряли. А вот новый канал «Алға Петербург» пришлось начать с нуля в 2020 году и сейчас я могу сказать, что аудитория увеличилась, потому что мы Instagram активно начали вести в апреле 2022 года, и тогда там было 5 тысяч подписчиков, сейчас уже 125 тысяч подписчиков.

Изначально мы в первое время начинали с рассказов про Димаша, потом постепенно стали нам рассказывать фанаты про Димаша, поклонники его творчества начали рассказывать и о Казахстане – о том, какой Казахстан на самом деле, какие есть таланты, какая казахская земля. И постепенно мы подумали, что, наверное, аудитория будет интересная, чтобы разнообразить контент. На тот момент, когда мы наши старые каналы потеряли, наша аудитория составляла 1 миллион просмотров в день. Сейчас у нас на YouTube аудитория доходит в некоторые месяцы до 6 миллионов просмотров в месяц, в Instagram примерно 1,5 миллиона просмотров. Хотя был период, когда было больше.

У нас есть тренды, которые чувствуются по результатам нашей деятельности, это национальная одежда – шапан. Я начал шапан носить в обычной жизни еще давно. Нам подарили первый шапан в 2019 году, и тогда я, живя в Петербурге, ходил в шапане. Сейчас я живу в Турции, и я привез эти шапаны в Аланию. Там уже местные казахи подарили мне более повседневный вариант. Потом, естественно, музыка, сейчас у Казахстана сразу несколько флагманов мировой музыки. Это, безусловно, Димаш, то есть музыка для образованных людей, для ценителей. Он по праву считается одним из лучших вокалистов мира на сегодняшний день. Также Казахстан удивительным образом удовлетворил и молодежную аудиторию - это Иманбек, обладатель премии Грэмми. Сейчас с ним все хотят работать, он больше работает на молодежную аудиторию. Соответственно, Казахстан удивительным образом закрывает и молодежный сегмент.

− Удалось ли Вам познакомиться лично с Димашем – человеком, который Вас вдохновил?

- Да, я видел Димаша несколько раз. В первый раз увидел в 2019 году, случайно встретил в Минске на улице, на тот момент в этом городе проходили вторые европейские игры, там Димаш выступал. Я впервые тогда увидел его вживую на концерте. Конечно, был сильно поражен его вокалом. Он исполнял песню «Олимпико», которая звучит как гимн олимпиады. Ну и в 2021 году в Сочи я его видел на расстоянии нескольких метров. В третий раз я его увидел в Дубае. В 2019 году я при встрече сильно волновался и не помню всего, о чем мы говорили, а в 2021 году он при встрече пожелал удачи нашему каналу.

С его легкой руки у нас большой прогресс пошел и в творчестве, и в продвижении аудитории. В 2022 году на концерте в Дубае он встречался с мальчиком, которому помогал фонд «Менің арманым». Это ребята, которые благотворительностью занимаются и помогают детям исполнять мечту. Я был на этом мероприятии, потому что ребята из Фонда попросили меня поснимать. Я потом делал репортаж, там с Димашем мы тоже пересеклись, но пообщаться не удалось. Но мы перекинулись парой фраз. Он поблагодарил за то, что мне удалось приехать к нему на концерт, сказал, что следит за моими выпусками. Мне было приятно, что он в курсе про нас, и ему огромная благодарность, потому что он именно тот человек, который открыл для меня Казахстан. Он и сейчас открывает Казахстан для мировой аудитории. Благодаря ему очень много людей в мире узнают о Казахстане, учат казахский язык, поют на казахском языке. Поэтому Димаш, конечно, очень большую работу делает для продвижения Казахстана.

− Особо запомнилось название Вашего канала «Алға Петербург». Как Вы его выбирали?

- Я вам рассказывал, о том, что изначально у нас были каналы с большой аудиторией, когда мы их потеряли, наши друзья-казахи нас поддерживали и писали «Ребята, не расстраивайтесь, Алға Петербург!». И при открытии нового канала, мы решили, что именно так его и назовем. Так что можно смело сказать, что это название было предложено народом Казахстана.

− Какие открытия Вы сделали для себя за 6 лет изучения казахской культуры? Какие творческие личности и традиции вам больше всего запомнились?

- Естественно, это Димаш, он настоящий флагман культуры не только Казахстана, но и всего мира. Известно, что мир объединяет несколько вещей - это культура, спорт, и мне подсказали, что еще и кулинария. Казахстан силен во всех этих направлениях, в спорте, мне кажется, даже можно бесконечно перечислять героев, которые продвигают Казахстан на международной арене. Это Геннадий Головкин, Александр Винокуров, сейчас новые спортсмены заявляют о себе в UFC – Шавкат Рахмонов, Асу Алмабаев, Азат Максум, есть ребята, которые уже давно выступают. В боксе, конечно, Казахстан традиционно силен и традиционно круто выступает. Я надеюсь, что в тяжелом весе казахстанские боксеры в ближайшие 5-10 лет будут выходить на международный уровень и станут чемпионами мира.

В культуре, как я уже отметил, это Димаш Кудайберген, Иманбек и много других молодых талантов, которые тоже будут выходить на международный уровень, и я уверен, что они будут очень популярны. Казахстан всегда славился шикарными голосами и своими музыкантами. Кроме того, мы видим, что традиционная народная музыка Казахстана тоже получает признание, есть, к примеру, этноансамбль «Туран». Они сейчас гастролируют по Европе, по Америке, там их встречают с невероятным восхищением. Я в Турции был на их концерте, в городе Мерсин. Я был поражен, насколько местные жители встречают с теплом музыку Казахстана. Мэр района в ходе концерта не удержался и бросился в пляс, местные жители с восхищением и овациями сопровождали выступление артистов. Я сначала думал, что придут на концерт только казахстанцы, потом увидел, что в основном на концерте были местные жители и их дети. Еще мне нравятся казахские песни «Көзімнің қарасы», «Дударай», у Димаша много красивых песен, песню «Еркем-ай» я сейчас учу, может когда-нибудь смогу даже исполнить ее.

Что касается еды, казахская кухня, конечно, особая, которая тоже может привлечь людей со всего мира. Гастротуризм в Казахстане обязательно нужно развивать, я думаю, что это одно из направлений, за которое в ближайшее время возмется ваше Министерство культуры и спорта. Например, мясо по-казахски, бауырсак – это визитные карточки Казахстана. Недавно мы делали видео про популярного фуд-блогера из Ливана, она выпустила видео, где готовит мясо по-казахски. Соответственно, такие вещи говорят о том, что у Казахстана огромный потенциал в этом сегменте, и вот только сейчас он начинает раскрываться для страны, которая получила независимость всего 30 лет назад. По меркам истории — это ничто. Сейчас Казахстан демонстрирует такие крутые результаты. Поэтому, я уверен, в будущем Казахстан раскроется еще больше.

В добавок хочу отметить деятельность Ассамблеи народов Казахстана. Не важно какой национальности и этноса человек, который живет в Казахстане, он со временем становится казахом. Вчера я познакомился с индийцем, который переехал в Мангистау 20 лет назад. Он говорит и думает как казах, он еще и пригласил меня в Мангистау, так по-казахски, приезжай, все расходы беру на себя, все красоты покажу, будет мясо, бешбармак и все по полной программе (смеется). Пока что я не могу себе позволить уехать в Мангистау на долгий период, потому что у меня есть основная работа, где я должен исполнять свои обязанности. Я переехал в Аланию в 2021 году, и у нас есть компания по продаже недвижимости. Мой партнер тоже казах, он был подписчиком, мы с ним долго общались, и он пригласил в Аланию на работу. Я поехал туда на 10 дней, после этого я принял решение остаться. Для того, чтобы моя деятельность продолжалась, я должен находиться там и работать.

То есть открытость, доброта, культура, воспитанность, интеллигентность прививается с детства каждому казахстанцу. И это традиция, которая обязательно должна быть передана будущим поколениям. Потому что сейчас наш мир меняется, люди все перемещаются по планете, я родился в Петербурге, живу в Турции, сам душой всегда с Казахстаном.

− Ваша специализация — индустрия гостеприимства. Вы жили в Финляндии, России, Южной Корее, а сейчас находитесь в Аланье. Правдиво ли утверждение о том, что казахи самый гостеприимный народ в мире?

− Я даже больше скажу, это эталон! Все люди должны учиться у казахов, как надо принимать гостей. Я не говорю конкретно про сервис или какие-то тонкости, я сужу по тому, как казахи делают это, то есть от души – это такой душевный порыв. Поэтому мне бывает очень неудобно, когда меня приглашают в гости, а я не могу и приходится отказывать, люди обижаются, это очень неудобно. Я понимаю, насколько важно для казахов принять гостя, который приехал издалека, но я своему времени не всегда принадлежу, когда приезжаю в гости.

Меня казахи сильно поддерживают, помогают, мне подарили камеру, помогли купить ноутбуки. Дело в том, что работа, связанная с производством контента, она расходная, и до сих пор она для нас является очень дорогим хобби. То есть, все деньги, которые появляются, все туда пускаем. Если бы не поддержка казахстанцев, то, конечно, у нас ничего не получилось бы. Все постоянно ломается, камера падает, нужно новую купить, и казахи помогают, за что огромная благодарность. Я уже не говорю про комментарии, которые нам пишут, советы, которые нам дают разные очень умные, образованные люди. С такой поддержкой легко работать и творить.

− Каков на Ваш взгляд потенциал туризма в Казахстане?

− Безусловно, огромный потенциал есть. Я знаю, что вы многое делаете для развития туризма. Надо об этом больше рассказывать, может быть и мы тоже сможем какой-то вклад внести. Но для этого нужна поддержка, своими силами это будет очень сложно сделать. Я рассказывал, что меня как-то пригласил житель Актау в гости. Если каждый казахстанец при возможности будет иметь желание свою землю продвинуть, тогда туризм взлетит. Потому что очень много красивых мест, очень богатая культура, очень богатая история, и я уверен, что Казахстан через какое-то время сможет стать центром мирового туризма. Ведь Казахстан достоин большего внимания. Была бы возможность, я бы и сам хотел несколько месяцев попутешествовать по вашей стране.

− Часто иностранцы высказывают мнение о том, что казахский язык очень сложный для изучения. Каков Ваш языковой уровень? Кто помог ает вам выучить казахский?

− Я ежедневно работаю над собой. Каждый день прошу, чтобы мой друг и партнер по бизнесу со мной на казахском разговаривал, всегда при удобном случае прошу: «Нуржан, давай, теперь 5 минут казахского языка». Он начинает говорить, в начале я ничего не понимал. Но постепенно появляется результат, мы уже определенными фразами перекидываемся. К примеру, я уже знаю разницу слов: «Қалайсың?» и «Қалайсыз?». Могу сказать ему: «Рұқсат болса, мен барайын», такие бытовые слова более-менее я уже понимаю. Но нужно обязательно больше усилий, казахский язык может стать тоже одной из визитных карточек Казахстана и международным языком общения. Потому что сейчас мы видим, что и латиноамериканцы изучают казахский язык, в Европе изучают, все благодаря Димашу, в Малайзии открылись курсы казахского языка, по всей планете сейчас люди обучаются казахскому языку. Мы делали даже серию онлайн-концертов, где люди из разных частей света поют на казахском языке, в том числе были люди из Африки, Австралии, Китая, Европы и т.д.

− Благодарим за уделенное время и интересную беседу! Ч то бы Вы пожелали казахскому народу в этот праздничный день, 1 мая?

− Поздравляю всех с Днем единства народа Казахстана! Это большой и светлый праздник, и, конечно, желаю, чтобы ваша страна всегда развивалась, чтобы меньше было плохих новостей и больше хороших. Потому что, как всем известно, Казахстан – это многонациональная страна, много этносов проживают здесь в дружбе и согласии. И как сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, в этом направлении нужно активно работать и развивать дружбу. Я считаю, что в Казахстане есть все шансы это сделать, и желаю, чтобы именно так и было.



