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    Казахский язык, литературу и историю планируют преподавать в российских школах Байконура

    10 Июня 2022, 15:00

    БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – Аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев в рамках рабочего визита в город Байконур вместе с вновь назначенным специальным представителем Президента РК на комплексе «Байконур» Кайратом Нуртай посетили школу-лицей №277, предает корреспондент МИА «Казинформ».

    В городе Байконуре, который имеет особый статус в условиях аренды космического комплекса, функционируют две системы образования – казахстанская и российская. Пять школ с казахским языком обучения, расположенных в городе, относятся к Кармакшинскому районному отделу образования Кызылординской области. Семь школ с русским языком обучения к Министерству образования России.

    Во время встречи с руководителями казахстанских организаций образования исполняющий обязанности руководителя областного управления образования Багдат Бердаулетов доложил об основных вопросах системы образования города Байконура.

    «Вопросы преподавания истории Казахстана, казахского языка и литературы в российских школах Байконура прорабатываются двусторонней межправительственной комиссией», - отметил он.

    Также аким области ознакомился с передовыми проектами и достижениями школы-лицея 277, которая считается одной из лучших в Кызылординском регионе.

    Автор:

    Сара Кабикызы

    Образование Байконур История Казахстана
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