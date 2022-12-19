Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 469.93 eur/kzt 496.15

    rub/kzt 7.49 cny/kzt 67.39
Прогноз погоды
Астана-5-7℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Казахский титан Алмат Джуманов заключил контракт с известным американским промоушеном

    19 Декабря 2022, 10:32

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Известный казахстанский силач, казахский титан Алмат Джуманов заключил контракт с известным американским промоушеном Bare Knuckle Fighting Championship, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Об этом силач сообщил на своей странице в Instagram. В публикации он отметил, что подписан договор с известным промоушеном Bare Knuckle Fighting Championship. Как стало известно, американский промоутер Дэвид Фельдман наблюдал за предыдущими достижениями казахского титана: установленные рекорды с вагоном, поездом, самолетом, верблюдом. По его словам, раньше казахстанские спортсмены не заключали контракт с этим известным промоушеном.

    «Основатель промоушена Bare Knuckle Fighting Championship Дэвид Фельдман заметил меня и предложил заключить контракт на один год. То есть, я получил возможность провести четыре поединка в год. Буду участвовать по виду спорта «кулачный бой». Моя главная цель – развеять флаг Казахстана в Америке. Даст Бог, моя мечта исполнится», - поделился силач.

    Алмат Джуманов также добавил, что в планах хорошо подготовиться и добиться лучших результатов. Казахский титан также выразил благодарность болельщикам за поддержку.

    Этим летом «Казахский титан» нокаутировал «Иранского Халка». Они провели бой по правилам бокса в формате четыре раунда по две минуты. Победу в этом поединке одержал «Казахский титан» — он выиграл техническим нокаутом уже в первом раунде. Как сообщалось ранее, «Казахский титан» прославился поднятиями тяжестей: в апреле сдвинул с места самолет АН-72 и попал в Книгу рекордов Гиннесса.

    «Иранский Халк» также известен своими рекордами по поднятию тяжестей и в бодибилдинге, а популярность в соцсетях получил из-за габаритов: при росте 188 см его вес составляет примерно 177 кг (по большей части – мышцы).


    Фото: instagram.com/qazaqtitan

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Спорт США Бокс Боевые искусства
    Новости по теме
    Новости по теме
    Молодежная сборная РК по хоккею не сумела пробиться в элитный дивизион
    Смертельное ДТП с волейбольной командой в Актюбинской области - водитель заснул за рулем
    Они заставили нас мечтать до конца – болельщики сборной Франции
    Елена Рыбакина сыграет на турнире в ОАЭ
    Популярное
    1 Объем финансирования НПО через госсоцзаказ увеличился на 20% за пять лет
    2 В рамках программы «Асыл мура» будет издан трехтомник по памятникам культуры
    3 Две республиканские трассы закрыты в ЗКО
    4 Новые правила финансирования НПО утверждены в Казахстане
    5 Генпрокуратура РК обязана обеспечить законность расследования дела Михаила Козачкова – Руслан Желдибай
    Новости партнеров