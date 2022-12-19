Казахский титан Алмат Джуманов заключил контракт с известным американским промоушеном

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Известный казахстанский силач, казахский титан Алмат Джуманов заключил контракт с известным американским промоушеном Bare Knuckle Fighting Championship, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Об этом силач сообщил на своей странице в Instagram. В публикации он отметил, что подписан договор с известным промоушеном Bare Knuckle Fighting Championship. Как стало известно, американский промоутер Дэвид Фельдман наблюдал за предыдущими достижениями казахского титана: установленные рекорды с вагоном, поездом, самолетом, верблюдом. По его словам, раньше казахстанские спортсмены не заключали контракт с этим известным промоушеном.

«Основатель промоушена Bare Knuckle Fighting Championship Дэвид Фельдман заметил меня и предложил заключить контракт на один год. То есть, я получил возможность провести четыре поединка в год. Буду участвовать по виду спорта «кулачный бой». Моя главная цель – развеять флаг Казахстана в Америке. Даст Бог, моя мечта исполнится», - поделился силач.

Алмат Джуманов также добавил, что в планах хорошо подготовиться и добиться лучших результатов. Казахский титан также выразил благодарность болельщикам за поддержку.

Этим летом «Казахский титан» нокаутировал «Иранского Халка». Они провели бой по правилам бокса в формате четыре раунда по две минуты. Победу в этом поединке одержал «Казахский титан» — он выиграл техническим нокаутом уже в первом раунде. Как сообщалось ранее, «Казахский титан» прославился поднятиями тяжестей: в апреле сдвинул с места самолет АН-72 и попал в Книгу рекордов Гиннесса.

«Иранский Халк» также известен своими рекордами по поднятию тяжестей и в бодибилдинге, а популярность в соцсетях получил из-за габаритов: при росте 188 см его вес составляет примерно 177 кг (по большей части – мышцы).





Фото: instagram.com/qazaqtitan