Казахский снайпер уничтожил 397 фашистов за годы ВОВ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахский снайпер Тулеугали Абдыбеков во время Великой Отечественной войны уничтожил 397 фашистов. За свои подвиги воин посмертно удостоен звания «Халық қаһарманы». Такое же звание посмертно присвоено еще двум уроженцам казахстанской земли, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Т. Абдыбекова призвали на фронт в 1942 году в восьмую гвардейскую стрелковую Краснознаменную дивизию, больше известную, как Панфиловская, где он стал снайпером. За свои навыки герой получил прозвище Черная Смерть. Менее, чем за два года, Т. Абдыбеков уничтожил 397 солдат и офицеров противника. Кроме того, он обучил несколько десятков снайперов. Погиб солдат 23 февраля 1944 года в снайперской дуэли. Героя похоронили в деревне Монаково Псковской области России.

Другой фронтовик, кому Президент Казахстана посмертно присвоил звание «Халық қаһарманы», Ибраим Сулейменов. Он родился в 1911 году в Джамбульской области. В 1941 году был призван на фронт и стал снайпером 100-й стрелковой бригады. В боях под Ржевом уничтожил 39 солдат противника, а в боях за Великие Луки еще 111 фашистов. В общей сложности им ликвидированы 289 вражеских солдат и офицеров. Геройски погиб 16 октября 1943 года, прикрывая вместе с Маншук Маметовой отход советских снайперов.

Александр Несмиянов – третий герой, кому сегодня было посмертно присвоено звание «Халық қаһарманы» за проявленные в Великой Отечественной войне мужество и героизм. Он родился в 1912 году в Восточно-Казахстанской области. Был командиром первого стрелкового батальона 690-го стрелкового полка 126-й стрелковой Горловской Краснознаменной дивизии второй Гвардейской армии.

Особо отличился в боях за Крым и в наступлении в Восточной Пруссии. 30 ноября 1943 года А. Несмиянов под шквальным огнем первым ринулся в атаку и поднял свой батальон. Первым ворвался на Турецкий вал, который отделял полуостров от Большой земли. В окопном бою убил 13 солдат противника. В октябре 1944 года, батальон А. Несмиянова форсировал реку Юру в Литве и первым пересек границу Восточной Пруссии. Бойцы батальона захватили два железнодорожных эшелона и 300 машин с продовольствием. В последовавшей затем разведывательной операции А. Несмиянов лично уничтожил 160 солдат противника.

Ранее сообщалось, что троим ветеранам ВОВ посмертно присвоено звание «Халық қаһарманы». Соответствующий Указ Главы государства опубликован на сайте Акорды.





Фото: ehistory.kazakh.ru