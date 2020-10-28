Казахский продюсер и режиссер организовала в Каннах первый фестиваль независимого кино CIIFF

АЛМАТЫ - КАННЫ. КАЗИНФОРМ - Во Франции состоялся первый Каннский фестиваль независимого кино CIIFF. Создателем и организатором этого фестиваля является проживающая в Каннах продюсер, режиссер и композитор Анара Мусрепова. Корреспонденту МИА «Казинформ» она рассказала подробности прошедшего кинофестиваля.

«Новый ежегодный кинофестиваль независимого кино Cannes International Independent Film Festival-CIIFF прошел 18-20 октября в Espace Miramar на углу набережной Круазетт и улицы Пастера, между фешенебельными отелями Carlton и Martinez.

Espace Miramar - привилегированное место для международных культурных мероприятий. Наш фестиваль состоялся в период комендантского часа, распространенного во многих департаментах Франции, который не коснулся Лазурного берега», - рассказала президент Каннской Ассоциации Silk Road Production Анара Мусрепова.

В течение года здесь проходят различные известные мероприятия, такие как Semaine de la cryique, фестиваль актерского мастерства, P'tits Cannes à You, ежегодная кинопрограмма Cannes Cinéma, Canneseries, панафриканский кинофестиваль.

CIIFF- объединяет независимых кинематографистов со всего мира для раскрытия новых режиссерских талантов. В этом году в конкурсе участвовали 69 фильмов из 33 стран. В составе жюри были французские критики и деятели культуры.

«Новый фестиваль в Каннах открылся с торжественного перерезания ленты советником по культуре Madame Charlène Vanlerberghe от имени мэра Канн. Основные призовые места получили фильмы из США, Болгарии, Франции, Катара, Индии, Филиппин, Австрии, Ирана, Ганы, Тайваня. Фильм «Андер» катарского производства, казахстанского режиссера Алины Мустафиной взял специальный приз премии Silk Road»,- отметила Анара Мусрепова.

Продюсер, режиссер, композитор Анара Мусрепова сегодня проживает в Каннах. Она основатель и директор двух кинофестивалей Cannes International Independent Film Festival-CIIFF и Silk Road Film Awards. Кроме того, она ученица выдающегося композитора Газизы Жубановой, имеет международные награды и две премии Первого Президента Казахстана-Елбасы в поддержку талантливой молодежи.

В свою очередь организатор отметила, что Каннский фестиваль независимого кино CIIFF станет ежегодным.