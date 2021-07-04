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    Казахский национальный день домбры отметили в Анкаре

    4 Июля 2021, 22:47

    АНКАРА. КАЗИНФОРМ - С 1 по 3 июля в Анкаре посольство Казахстана в Турции в рамках празднования 30-летия Независимости Республики Казахстан организовало музыкальный фестиваль, посвящённый Национальному дню домбры. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    Мероприятия прошли в знаковых местах турецкой столицы - историческом замке Эстергон, замке Анкары, здании «Туркестан», библиотеке Администрации Президента Турецкой Республики и Тюркском историческом музее.

    Более 50 артистов, среди которых были граждане Казахстана, Турции, России и Японии, около четырёх месяцев готовились к фестивалю с тем, чтобы удивить жителей и гостей Анкары прекрасным исполнением казахских кюев и народных песен.

    Следует отметить, что мероприятие подобного масштаба, приуроченное к Национальному дню домбры, проводится за рубежом впервые.

    Фестиваль «Национальный день домбры» был открыт торжественным концертом в Национальной библиотеке Администрации Президента Турецкой Республики. В нём приняли участие посол Казахстана Абзал Сапарбекулы, глава библиотеки Айхан Туглу, послы Албании, Ирана, Венгрии, Кыргызстана, Шри-Ланки, Молдовы, депутаты парламента, студенты, представители местных и казахстанских СМИ.

    На концерте выступили заслуженная артистка Казахстана и Монголии Меруеш Башай, артисты театра оперы и балета г. Измир Шамшигуль Жусупова и Седат Солакоглу, музыкант Оркестра тюркского мира, композитор Ирфан Гюрдал, а также известный исполнитель казахских народных произведений Майя Исмаилова.

    В концерте в Музее тюркской истории наряду с дипломатами приняли участие мэр района Этимесгут г. Анкары Энвер Димерел, директор музея Ахмет Йылдырым, депутаты парламента, руководители культурных центров, представители местной интеллигенции и СМИ.

    В своём выступлении посол А. Сапарбекулы отметил, что «Национальный день домбры, учрежденный по инициативе Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Назарбаева, является праздником древнейшего музыкального инструмента казахского народа. Эта дата учреждена с целью консолидации казахстанского общества вокруг общих культурных ценностей».

    Посол отметил, что становление столицы Казахстана неразрывно связано с летописью независимости государства и является символом ярких достижений страны, подчеркнув, что реализация общенациональной идеи и мегапроекта по созданию новой столицы является выдающейся заслугой Первого Президента РК - Елбасы.

    В завершении мероприятия посол А. Сапарбекулы, ещё раз поздравив всех гостей с Национальным днем домбры, пожелал всем участникам концерта новых творческих успехов, а также вручил им благодарственные письма. Дипломат также выразил признательность братскому турецкому народу за оказанную поддержку в организации и проведении фестиваля.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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