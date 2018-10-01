Казахский Моцарт выступит с симфоническим оркестром в «Астана Опера»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Композитор и пианист, магистр искусствоведческих наук, автор более 100 классических музыкальных произведений Рахат-Би Абдысагин даст концерт симфонической музыки «Бег Времени» на сцене Большого зала «Астана Опера» 16 октября, который пройдет в рамках празднования 20-летия Астаны. Лауреат Государственной молодежной премии «Дарын», обладатель почетного знака «За заслуги в развитии культуры и искусства» Межпарламентской Ассамблеи СНГ, член Ассоциации лауреатов Международного конкурса им. П.И. Чайковского, победитель Национального проекта «100 новых лиц Казахстана» рассказал о подробностях предстоящего вечера в своем интервью МИА «Казинформ».

- Программа концерта представлена произведениями в вашем сочинении, расскажите немного подробнее о выборе программы, объединена ли она общей тематикой, временем создания данных сочинений?

- Концерт называется «Бег Времени», именно это и является глобальной объединяющей концепцией. На этом концерте были отобраны восемь из моих крупномасштабных симфонических полотен, то есть вошли далеко не все мои симфонические работы. Число исполняемых произведений оказалось восемь. Интересно, что «8» - одна из самых симметричных цифр (не считая всеобъемлющего нуля), маленькое воплощение совершенства, а в горизонтальном положении является символом бесконечности. Время создания произведений разное и порядок не является хронологическим.

- Хотелось бы узнать о каждом произведении из программы концерта, расскажите вкратце о них.

- Приведу тогда краткие аннотации каждого произведения.

«Отголоски Романтизма» для симфонического оркестра.

Известно, что Вселенная расширяется с ускорением. Скорость развития человеческой цивилизации не уступает темпам расширения Вселенной. Неумолимый процесс эволюции неизменно находит отражение в искусстве, вызывая самые различные острые философские, эстетические и социальные вопросы. Так было всегда, и так было в эпоху Романтизма. Но сегодня романтизм для нас - это мир добрых надежд, мечты о светлом, воплощение в жизнь сказочных чудес... «Отголоски Романтизма» - реминисценция доброго, светлого и сказочного в сложном и противоречивом мире сегодняшней музыки. В 2017 году этим произведением открывался легендарный Байройтский фестиваль. Также эта симфоническая картина исполнялась во Франкфурте на Майне, Лос-Анджелесе (США), Каире и Александрии.

«Воля к Жизни» для фортепиано и симфонического оркестра.

Эпиграфом этого произведения служит утверждение: «Воля к Жизни Сильнее Страха!». Это - лаконичная, предельно концентрированная инструментальная ода, утверждающая волю к жизни во имя радости и процветания! Главным импульсом и катализатором для написания данного произведения послужили знаковые события поистине планетарного масштаба:

▪ 70 лет Великой Победе во Второй Мировой Войне. Слава солдатам, павшим на войне во имя мира на земле! Слава уцелевшим воинам, искалеченным судьбой, продолжающим жить, растить потомков и бороться за светлое будущее!

▪ 550-летие Казахского Ханства, для установления которого происходило объединение всех родов и жузов Великой Степи.

▪ 20-летие беспрецедентного объединения, охватывающего всех, более 130 национальностей и этносов, живущих в Отечестве, «Ассамблеи Народа Казахстана», порожденного Главой Государства, Елбасы Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым во имя укрепления Суверенитета и Независимости Родины на благородном пути «Nurly Jol», к Великой Цели «Máńgilik El».

Мировая премьера состоялась в Большом зале Берлинской Филармонии. Также произведение исполнялось в Большом зале Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского, в ADDA в Аликанте (Испания), в Георгиевском Зале Большого Кремлевского Дворца (Москва)...

«Жилище Бога» для симфонического оркестра.

Музыка есть одно из самых убедительных доказательств величия Творца, Создателя всего сущего. Человек приближается к осознанию величия сущности Бога, когда находит гармонию внутри себя, понимает, что счастье в нём самом, освобождается от оков условностей и обретает Свободу! Зашифрованный лейтмотив произведения: «Думаем, что Бог видит сверху, а Он знает нас изнутри!».

Мировая Премьера состоялась в Большом Зале Берлинского «Концертхауса». Затем эта симфоническая картина исполнялась в «Рудольфинуме» в Праге, в Большом зале Венского «Концертхауса» и в «Гилдхолле» в Лондоне.

«Вперед к солнечному свету», концерт для скрипки и симфонического оркестра.

Движение - основа жизни. Человек живёт, покуда мыслит и творит, и тема судьбы и понимания своего места в этом мире - одна из важнейших проблем бытия. Осознание величия пути, по которому должен пройти каждый из нас, есть первый шаг к солнечному свету! Светлый путь - эту путь к знаниям, к миру, к любви!

Это симфоническое полотно завоевало Гран-При фестиваля «Шабыт 2014», и я, как автор, удостоен Кубка Президента РК «Eń daryndy ónerpazǵa».

«За гранью темноты», баллада для хора теноров и симфонического оркестра на поэзию лорда Байрона. Мировая премьера.

«Свершилось все - слова напрасны,

И нет напрасней слов моих;

Но в чувствах сердца мы не властны,

И нет преград стремленью их»

Эти слова лорда Байрона - ключ к пониманию баллады. Музыка не только раскрывает смысл текста, но добавляет к нему новые измерения и смыслы по прошествии двух столетий.

«Слезы тишины», концерт для фортепиано и симфонического оркестра. Мировая премьера.

Тишина - абсолютная, безукоризненная гармония, воплощение всего и ничего. Восприятие тишины и отношение к ней может быть самым различным. И в данном концерте представлены три точки зрения (три части), раскрывающие ее в трех возможных ипостасях.

«Бег Времени» для симфонического оркестра. Люди говорят, что время проходит! Время говорит, что проходят люди! Но остается память, которую доносят до нас произведения искусства. Нельзя забывать, что жизнь коротка, а искусство вечно!

Мировая премьера состоялась в Большом зале Санкт-Петербургской Филармонии им. Д.Д. Шостаковича.

«Казахская рапсодия» для фортепиано и симфонического оркестра.

В своей «Казахской рапсодии» я воспеваю Родину, которую горячо люблю! В ней отражено моё восприятие современного Казахстана, ощущение его стремительного развития. Я передаю свои чувства и мысли с помощью понятных каждому звуковых музыкальных символов. Именно поэтому в «Казахской рапсодии» тесно переплелись казахский мелос и европейская гармония, глубоко индивидуальная драматургия и общепринятые в мире принципы организации музыкальной формы... Как говорит Президент РК Нурсултан Абишевич Назарбаев: «Наше будущее и в Азии, и в Европе, и на Востоке, и на Западе, и на Севере, и на Юге». Мы живём в период активной диффузии культур народов мира. И для меня очень важно, чтобы в нарождающейся общемировой культуре среди многих прочих ясно проглядывались лучшие черты культуры моей страны, моего народа!

Это произведение завоевало Гран-При «Táýelsіzdіk tolǵaýy», и автор признан Лучшим Композитором 2014 года. Она исполнялась в Штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже, в Royal Festival Hall в Лондоне, в Сеуле, Анкаре, Астане и других городах и странах.

- Как давно вы сотрудничаете с маэстро Дмитрием Крюковым?

- Был наслышан о нем давно. Маэстро Дмитрий Крюков, несмотря на свою молодость, является зрелым, состоявшимся, замечательным музыкантом, большим мастером и великолепным профессионалом. Он - признанный дирижер, считающийся одним из ярчайших в Москве. Является дирижером Государственного академического Большого Театра России. Он не только прекрасно разбирается в классических партитурах, но и глубоко знает тонкости и специфические аспекты современной академической музыки, авангарда, который далеко не каждому подвластен.

Совсем недавно в России, в г. Клин состоялось знаковое событие - мой сольный концерт в Доме-музее П.И. Чайковского, где мне посчастливилось играть на личном рояле самого Петра Ильича в его кабинете.

И во время моего визита в Москву мне удалось несколько раз встретиться с Дмитрием Крюковым, и мы плодотворно работали над программой настоящего концерта, обсуждали многие важные детали партитур и тонкости исполнения. Я был впечатлен его уровнем подготовки, фундаментальным подходом, скрупулезностью и вниманием к каждой детали, буквально к каждой паузе и вздоху. В особенности меня поразил его аналитический аппарат, образ мыслей и умение структурировать работу. Уверен в значимости и успешности его миссии на концерте.

- Приходилось ли вам выступать вместе со скрипачкой Акбике Алги ранее?

- Давно знаю и очень ценю Акбике. Своим талантом, яркими интерпретациями, мастерством и технической подкованностью она выделяется среди всей прекрасной плеяды юных скрипачей нашей страны. В прошлом году она приятно удивила меня на X Международном юношеском конкурсе им. П.И. Чайковского, где я был членом жюри в номинации «фортепиано». К слову, Акбике стала лауреатом этого престижного конкурса в номинации «скрипка». Уверен, что она с блеском будет солировать в моем скрипичном концерте.

- Поделитесь своими эмоциями от предстоящей новой встречи с публикой «Астана Опера».

- Эмоции самые позитивные. В нашей стране создаются все условия для всестороннего развития молодежи. И концерт является этому прекрасным примером. Знаковым показателем служит тот факт, что симфонических произведений одного юного композитора оказалось более чем достаточно, чтобы составить программу полноценного концерта. При том, что из-за хронометража вошли далеко не все симфонические работы.

В этом году я был членом официальной делегации Казахстана в ЦЕРН (Европейский Центр ядерных исследований в Швейцарии) и посетил этот удивительный и таинственный мир частиц. Я был потрясен уровнем исследований и развития науки. Именно в ЦЕРНе в 2012 г. был обнаружен кандидат на роль «Частицы Бога», именуемой Бозоном Хиггса, и это открытие было отмечено Нобелевской премией. Именно под вдохновением от визита в ЦЕРН и было написано мое произведение «Сакральный мир частиц» для симфонического оркестра. Особенно я был поражен уровнем знаний ученых ЦЕРНа в сфере музыки и искусств! Хоть они и не музыканты, все до единого были хорошо знакомы с творчеством таких композиторов, как Оливье Мессиан, Карлхайнц Штокхаузен, Пьер Булез, Луиджи Ноно, Янис Ксенакис! Один даже сказал: «Мне не нравится музыка Штокхаузена, она бьет по моим ушам. Но я не могу не признавать ее Величие, ибо это музыка, изменившая Мир!».