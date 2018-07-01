«Казахский Месси» не подтвердил информацию о переходе в «Кайрат»
24 Июля 2018 00:01 191
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский нападающий Еркебулан Сейдахмет продолжает тренировки в составе клуба российской премьер-лиги «Уфа», пишет Sports.kz.
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Напомним, в казахстанских СМИ прошла информация о том, что в скором времени Еркош может пополнить состав алматинского «Кайрата», что вызвало серьезный интерес среди болельщиков и специалистов, сам же футболист в своем Instagram ответил на это следующим образом: «Нет, слухи».
Отметим, что в конце прошлого сезона Сейдахмет получил травму и продолжительное время восстанавливался, за это время в клубе сменился главный тренер, Сергей Семак ушел в санкт-петербургский «Зенит», однако руководство «Уфы» заверило, что все еще заинтересовано в молодом казахстанском таланте.
Ключевые слова: Спорт,
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