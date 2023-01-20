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    «Казахский Ломаченко» победил досрочно и выиграл медаль ЧА-2023 до 22 лет

    20 Января 2023, 17:05

    БАНГКОК. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Махмуд Сабырхан провел свой второй бой на чемпионате Азии-2023 до 22 лет, который проходит в эти дни в Бангкоке (Таиланд), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В ринге он встретился с представителем Малайзии Акмалем Мухаммедом.

    В первом раунде отечественный боксер отправил соперника в нокдаун, затем во втором раунде вновь заставил рефери открыть счет, после чего поединок был остановлен. Таким образом, «Казахский Ломаченко», как прозвало Сабырхана одно российское СМИ, вышел в полуфинал весовой категории до 57 кг и гарантировал себе как минимум бронзовую медаль.

    Напомним, что на старте первенства Махмуд Сабырхан взял верх единогласным судейским вердиктом над узбекистанцем Мирзабеком Мирзахалиловым.

    Фото: sports.kz

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Бокс
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