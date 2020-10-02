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    Казахский культурно-деловой дом «Abaı Úıi» открыли в Ташкенте

    2 Октября 2020, 10:45

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - НАО «Фонд Отандастар» совместно с Всемирной ассоциацией казахов при поддержке министерств информации и общественного развития, иностранных дел РК в онлайн-формате проведено торжественное открытие казахского культурно-делового дома «Abaı Úıi» в Ташкенте (Узбекистан). Об этом передает МИА «Казинформ».

    «В мероприятии приняли участие заместитель председателя Комитета по развитию межэтнических отношений Министерства информации и общественного развития РК Еркин Уйсимбаев, советник департамента консульской службы Министерства иностранных дел РК Бауыржан Токкулов, вице-президент НАО «Фонд Отандастар» Магауия Сарбасов, председатель казахского культурного центра в Узбекистане Серикбай Усенов, советник Посольства Казахстана в Узбекистане Руслан Дуйсенов, а также представители казахской общины в Узбекистане и др. В рамках мероприятия состоялась презентация казахского культурно-делового дома «Abaı Úıi», а также были обсуждены вопросы реализации совместных проектов, направленных на поддержку культурной, деловой и образовательной деятельности казахской общины в Узбекистане», - рассказали в пресс-службе МИОР.

    В ходе мероприятия были озвучены цели и задачи казахских культурно-деловых домов «Abaı Úıi» по продвижению и популяризации культурного наследия казахского народа, укреплению деловых и гуманитарных связей с соотечественниками за рубежом.


    НАО «Фонд Отандастар» продолжает работу по открытию сети казахских культурно-деловых домов «Abai Uii» за рубежом. На прошлой неделе было организовано открытие казахского культурно-делового дома «Abaı Úıi» в Омске (РФ). До конца текущего года планируется открытие еще 3 казахских культурно-деловых домов «Abai Uii» в Бишкеке (Кыргызстан), Берлине (Германия), Стамбуле (Турция).

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Центральная Азия Узбекистан Абай
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