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    Казахский «Король бокса» из Китая стал сенсацией на чемпионате мира в Ташкенте

    20 Мая 2023, 12:12

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Несколько дней назад в Ташкенте завершился очередной Чемпионат мира по боксу. В ходе этих напряженных соревнований немало говорилось и о боксерах-казахах, которые выступали за другие государства, прославляли свою нацию на ринге, завоевывали призы. Один из таких боксеров – наш соплеменник из Китая Токтарбек Танаткан. Спортсмен блестяще выступил в Ташкенте, одержал верх над известными спортсменами и стал серебряным призером Чемпионата мира. Корреспондент МИА «Казинформ» рассказывает о единственном призере сборной Китая, казахе Токтарбеке Танаткане.

    Казах из ауыла Таралан стал известен всему миру

    По неофициальным данным, в настоящее время в более, чем 40 странах мира живут около 6 миллионов этнических казахов. Одна из таких стран – Китайская Народная Республика. Сейчас в этой стране живут около 2 миллионов казахов. В Китае казахи живут, в основном, в Илийском, Тарбагатайском и Алтайском округах Синьцзяна. В Алтайском округе, вблизи городка Алагак есть ауыл Таралан. Именно здесь родился Токтарбек Танаткан. Местность богата плодородными землями, красивой природой, так что казахи проживают здесь комфортно и благополучно.

    Токтарбек родился 18 ноября 1996 года. Его родители – простые сельские жители. Основной род занятий – животноводство. Основной источник дохода местных жителей - это производство молочных продуктов на продажу. У него только один старший брат Жакыпбек, он уже обзавелся семьей, спортом не занимается. Из этой маленькой семьи только Токтарбек стал спортсменом.

    Первый тренер Токтарбека

    Токтарбек пошел в школу в своем родном ауыле, но в 2004 году семья переехала в город Алагак, и там он продолжил учебу. Оказавшись в новой для него среде, оказался вынужден драться с другими мальчиками, и прославился своим упорством и смелостью. Заметив такой характер сына, его отец Танаткан возлагал на него большие надежды. Он привел мальчика к известному в районе Каба тренеру по боксу Мурату Бошайулы. Тренеру мальчик сразу понравился. Так начался путь в спорте будущего боксера мирового уровня. Возникает вопрос: «Кто такой Мурат Бошайулы?». Из казахов в Китае только Мурат Бошайулы смог воспитать олимпийского призера и многих учеников вывел на спортивный путь.

    Мурат Бошайулы много лет исполнял обязанности главного тренера сборной Алтайского округа. Один из его первых учеников – бронзовый призер Олимпиады в Пекине 2008 года Канат Ислам. Сам спортсмен говорил о своем тренере так: «В Китае бокс начал развиваться с 1986 года. В районе Каба первым научился боксу Мурат ага Бошайулы. Мой старший брат Ерлан занимался у него в ауыле, участвовал в областных соревнованиях. С 6-7 лет я наблюдал, как он тренируется. Это тоже на меня повлияло. Так начался мой путь в спорте».

    Упомянутый спортсменом район Каба Алтайского округа в настоящее время стал местом, откуда выходят известные боксеры. И главная заслуга в этом – Мурата Бошайулы, создавшего в районе школу бокса.

    В 2011 году Токтарбек Танаткан стал чемпионом Алтайского округа. На успешно растущего спортсмена начали обращать внимание тренеры. В ноябре того же года его пригласили в сборную Синьцзян-Уйгурского Автономного района. В составе этой команды он 4 года подряд завоевывал главные призы.

    Токтарбек еще в сборной Синьцзяна участвовал в крупных соревнованиях, проходящих каждый год во внутренних регионах Китая, и всегда побеждал. Видя успехи молодого казаха, главный тренер Национальной сборной Китая в 2017 году пригласил его в сборную страны. Войдя в состав сборной КНР, Токтарбек начал выступать в весовой категории до 75 килограммов. Затем тренеры Национальной сборной начали готовить его к Олимпиаде в Токио. Токтарбек на отборочных соревнованиях получил путевку на мировое первенство. К сожалению, в Токио Токтарбеку не повезло. Кстати, он еще до Олимпиады в Токио четырежды завоевал звание «Король бокса Китая» – в 2017, 2019, 2020 и 2021 годах. Это самый престижный турнир в Китае, он проходит только внутри страны, с большими призами.

    Следует отметить, что Токтарбек – второй боксер, принявший участие в Олимпийских играх, из числа казахов КНР. Ранее Канат Ислам, профессиональный боксер, выступил на Олимпиаде 2004 года в Афинах под китайским флагом, а в 2008 году он стал бронзовым призером Олимпиады в Пекине.

    Итак, Токтарбек стал вторым из казахов Китая, выступившим на Олимпиаде.

    Исторический приз в Ташкенте

    И вот, совсем недавно на первенстве мира в Ташкенте Токтарбек Танаткан завоевал «серебро». Первый бой на Чемпионате мира он провел с армянским боксером Хамбардзумом Акопяном, и стал победителем по единогласному решению судей. Второго противника – Мохамеда Ассагира из Марокко, – он победил нокаутом. В третьем поединке Токтарбек мерился силой с египтянином Абдельгавидом Салахом и, также нокаутом, выиграл бой во втором поединке.

    Самый интересный и напряженный бой случился в четверти финала. Токтарбек Танаткан устроил сенсацию, выиграв у знаменитого кубинца Арлена Лопес, и выйдя в полуфинал. Для выхода в финал Токтарбеку пришлось победить испанского боксера (российского происхождения) Газимагомеда Жалидова. Дойдя до финала, Токтарбек выступил против казахстанца Нурбека Оралбая. По итогам очень напряженного боя судьи признали победителем спортсмена из Казахстана.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Спорт Китай
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