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    Казахский головной убор надевает боксер из США на ринге

    25 Июня 2023, 06:09

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Боец из США Брендан Аллен (22-5) необычным образом отпраздновал победу над бразильцем Бруно Силвой (23-9) на турнире UFC on ABC 5 в Джексонвилле, надев казахский головной убор, который ему подарил казахстанский спортсмен Шавкат Рахмонов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    Брендан Аллен победил Бруно Силву сабмишном в первом раунде и после боя во время интервью он надел на голову казахский головной убор — тымак.

    Это уже не первый раз, когда Брендан Аллен появляется на публике в тымаке. Американец надевает его на взвешивании и дуэли взглядов. Этот головной убор достался Аллену от казахстанского бойца UFC Шавката Рахмонова (17-0). Сначала Брендан Аллен настаивал, чтобы Шавкат Рахмонов отдал ему свой тымак, однако казахстанец отказался, но взамен привез ему другой.

    Напомним, на этом же турнире в Джексонвилле казахстанский боец Жалгас Жумагулов проиграл американцу Джошуа Вану.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Спорт США Видео Бокс Боевые искусства
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