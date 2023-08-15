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    Казахские тазы впервые в истории будут официально представлены на Всемирной выставке собак в Женеве

    15 Августа 2023, 19:37

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В период с 21 по 27 августа в Женеве пройдет Генеральная ассамблея Международной кинологической федерации (FCI). Две тазы из Казахстана на микроавтобусе отправятся из Астаны на самую престижную собачью выставку - Чемпионат мира 2023 года (World Dog Show 2023), который состоится рамках ассамблеи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации Союза кинологов Казахстана (СКК), казахстанские тазы впервые в истории принимают участие в подобном чемпионате мира. Следует отметить, что инициаторами выступил отечественный Союз кинологов, который активно занимается продвижением чистокровных пород собак страны на международной арене.

    «Возможности участия казахской породы тазы во всемирных выставках в странах ЕС предшествовала серьезная кропотливая работа. Мы провели ряд переговоров с FCI в Бельгии в апреле и мае 2023 года. По обращению СКК, впервые порода Kazakh Tazy добавлена в номенклатурный перечень пород Международной кинологической федерации (FCI). Затем мы обратились к швейцарской стороне как к организаторам World Dog Show-2023. И очень рады, что они поддержали наше предложение и допустили породу на предстоящий чемпионат», - рассказывает президент Союза кинологов Казахстана Бауыржан Сериккали.

    Также отмечается, что вопрос о признании Казахстана полноправным членом этой организации будет рассмотрен на Генеральной ассамблее Международной кинологической федерации, которая состоится 21-22 августа.

    Напомним, в конце марта Президент РК Касым-Жомарт Токаев осмотрел выставку собак породы тазы.

    Глава государства отметил важность популяризации тазы на международном уровне.

    «Борзая тазы – особое животное. Эта собака считалась у казахов одним из семи сокровищ. Мы должны популяризировать породы тазы и төбет на международной арене. К этой работе обязательно должно подключиться и Министерство иностранных дел. Тазы требует особого ухода и заботы, и в этом деле важен профессиональный подход. Для этого мы приняли специальный закон», – подчеркнул он.

    Закон РК по вопросам сохранения и воспроизводства казахских пород собак вступил в силу 1 июля.

    Автор:

    Шынар Хамитова

    Животные Международная деятельность РК
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