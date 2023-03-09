Казахские орнаменты из бактерий: как создавались необычные элементы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Фотографии рисунков казахских национальных орнаментов из бактерий облетели социальные сети Казахстана. Их создала 28-летняя врач-бактериолог из Астаны Динара Успанова. Идея пришла при подготовке творческого номера к конкурсу внутри организации, где работает девушка, а выращенные в лаборатории бактерии являются кишечными, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Метод микробиологии, который я использовала, классический. Я думаю, любой микробиолог, который работает с бактериями, справится с этой задачей легко. Все работы были проведены исключительно в лабораторных условиях с соблюдением всех требований безопасности и с дальнейшим их обеззараживанием по всем правилам», - рассказала корреспонденту МИА «Казинформ» врач-бактериолог.

По ее словам, в работе использованы колонии колиморфных бактерий. Они относятся к группе кишечных, обитают в окружающей среде: в водоемах, в сточных водах, живут в организмах человека и теплокровных животных, то есть кишечные бактерии.

Динара Успанова подчеркнула, что работу нельзя назвать научным исследованием, так как это стандартная процедура, которую она выполняет на работе каждый день. Интерес у пользователей, благодаря которому фотографии разлетелись по информационным пабликам в социальных сетях, вызвали именно казахские национальные орнаменты.

Ранее она видела подобные рисунки из бактерий на международных научных конференциях еще в студенческие годы. Готовя творческий номер к конкурсу в своей организации, она вспомнила этот опыт. При создании рисунков она советовалась с историком-этнографом.

«Мне очень многое рассказали про историю, про сакральный смысл, который несет в себе каждый орнамент. Допустим, если путник собирается в дорогу, женщины в древние времена вышивали один орнамент, для долголетия и процветания рода – другой. В юртах у входа над порогом вышивали орнаменты, символизирующие гостеприимство и пожелания благополучия в доме. Многие не знают эти значения. Современная молодежь и даже взрослые стали интересоваться, спрашивать, что это значит, что это за орнамент. Есть выражение: «Нигде не устоишь так, как на своих корнях». Я родилась казашкой и поэтому считаю, что обязана знать свое происхождение, свою историю и рассказывать о ней другим», - поделилась Динара Успанова.

Развиваться дальше в создании рисунков из бактерий она не планирует. В ее планах серьезно заниматься наукой. В настоящее время она работает над тем, чтобы защитить степень кандидата биологических наук.