Казахские офицеры в русско-японской и первой мировой войнах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На портале История Казахстана (Qazaqstan Tarihy) опубликована статья Берика Абдыгалиулы «Казахские офицеры в русско-японской и первой мировой войнах», передает МИА «Казинформ».

Это статья о наших соотечественниках, кадровых офицерах Российской императорской армии, участвовавших в русско-японской (1904-1905 гг.) и в первой мировой войне (1914-1917 гг.). Судьба большинства из них впоследствии сложилась трагически. Часть из них погибли от полученных ран, другие погибли во время гражданской войны, а кто выжил – был репрессирован советской властью. У большинства не осталось потомков, и фактически они подверглись забвению.

«Сейчас с каждым годом появляются новые возможности работы с архивными данными, появляются новые источники. Надеемся, что в скором времени о каждом из них будут опубликованы книги, сняты фильмы, и мы достойно увековечим их имена», - отмечает Берик Абдыгалиулы.

В списке казахских офицеров, принимавших участие в русско-японской и первой мировой войнах, следующие имена:

«востоковед в погонах» Джетбысбаев Ногобай Сексенбаевич, подполковник, командир роты 15-го Восточно-Сибирского стрелкового полка (1901 г.), участник похода в Китай (1900–1901 гг.) и русско-японской войны (1905 г.), активный член Туркестанского кружка любителей археологии;

Аблайханов Мигдатша Ишмухаметулы, подпоручик 242-й Белебеевский резервный батальон (1900 г.), поручик (1905 г.), командир нестроевой роты, штабс-капитан. В декабре 1917 года избран в состав Акмолинского областного совета Алашорды.

Аблайханов Медельхан, в 1917 году назначенный комиссаром Временного правительства Капальского уезда в чине «Коллежского секретаря»;

Комиссар Мангышлака Кубеев Оспан, подпоручик 5-ой горной батареи 2-ой Туркестанской Артиллерийской бригады. Капитан 4-го Туркестанского стрелкового Артиллерийского дивизиона города Мерв (1913) ;

Бекимов Молданияз, в 1914-1915 гг. участвовал в Первой мировой войне. В 1917 г. на Втором Всеказахском съезде был избран кандидатом в члены правительства Алашорды. С 1919 года подполковник, начальник штаба Бригады Сидорова Семиреченской армии атамана Анненкова;

Сарбупин Нугман, подпоручик 41-го Сибирского стрелкового полка (1914), штабс-капитан 533-й пехотного Новониколаевского полка (1917), председатель Мусульманского комитета Западного фронта;

Сарыхуджин Сабыржан Кучербаевич, подпоручик 2-го резервного саперного батальона, поручик, штабс-капитаном, капитан 3-го Кавказского саперного батальона (1914).

Тохтамышев Хамит Негматуллаоглы, герой Первой мировой войны. В 1917 году примкнул к эсерам. С июня 1918 года выполнял обязанности Военного министра правительства «Алашорды»;

Мурат Негматуллаоглы Тохтамышев, подпоручик 25-го Сибирского стрелкового генерал-лейтенанта Кондратенко полка. Поручик 8-й Сибирской стрелковой артиллерийской бригады, штабс-капитан, участник Первой мировой войны;

Самуратбеков Гали, потомок Кошек хана, с 1907 г. подпоручик 2 Новогеоргиевского крепостного пехотного полка, поручик 5-й Западно-Сибирский стрелкового батальона, поручик 21-го Туркестанского стрелкового полка, капитан 22-го Туркестанского стрелкового полка, в октябре 1919 г. подполковник, командир 2-го Алашского полка (Конно-Казахского полка 5-ой Сибирской стрелковой дивизии);

Джантурин Джангир Салимгиреевич, участник Первой мировой войны. На 18 августа 1919г. командующий 4-м эскадроном Уфимского гусарского полка в составе Белой армии.

Абдрахимов Ахмет Галимович, с 1915-1917 годы служил в составе 27-го Сибирского стрелкового запасного полка. Участник Первой мировой войны. С 1918 года служил подпоручиком 1-го Алашского полка (Казахского Конного полка) 5-ой Сибирской стрелковой дивизии, поручик (1919).

Участие казахов в первой мировой войне, к сожалению, до сих пор является «белым пятном», малоизученной темой, и представленный список безусловно не является окончательным, подчеркивает автор статьи.

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