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    Казахские названия планируют присвоить нескольким селам Карагандинской области

    13 Апреля 2023, 15:16

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Нескольким селам Карагандинской области хотят дать казахские названия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Соответствующий проект совместного постановления акимата Карагандинской области и решения Карагандинского областного маслихата размещен на портале Открытые НПА.

    В частности, планируется переименовать село Новостройка Уштобинского сельского округа Бухар Жырауского района в село Атамекен.

    Также запланировано переименование следующих сельские округов и сел Осакаровского района:

    Звездный сельский округ – в сельский округ Жұлдыз;

    Тельманский сельский округ – в сельский округ Нияз;

    Село Звездное Звездного сельского округа – в село Жұлдыз;

    Село Комсомольское Николаевского сельского округа – в село Қайыңды;

    Село Сенакосное Каратомарского сельского округа ауылын – в село Қаратомар;

    Село Тельманское Тельманского сельского округа – в село Қаракөл;

    Село Чапаево Садового сельского округа – в село Жаңатоған.

    Настоящее совместное постановление акимата Карагандинской области и решение Карагандинского областного маслихата вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

    Документ будет находиться на публичном обсуждении до 27 апреля.

    Автор:

    Серик Сабеков

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