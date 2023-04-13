Казахские названия планируют присвоить нескольким селам Карагандинской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Нескольким селам Карагандинской области хотят дать казахские названия, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Соответствующий проект совместного постановления акимата Карагандинской области и решения Карагандинского областного маслихата размещен на портале Открытые НПА.
В частности, планируется переименовать село Новостройка Уштобинского сельского округа Бухар Жырауского района в село Атамекен.
Также запланировано переименование следующих сельские округов и сел Осакаровского района:
Звездный сельский округ – в сельский округ Жұлдыз;
Тельманский сельский округ – в сельский округ Нияз;
Село Звездное Звездного сельского округа – в село Жұлдыз;
Село Комсомольское Николаевского сельского округа – в село Қайыңды;
Село Сенакосное Каратомарского сельского округа ауылын – в село Қаратомар;
Село Тельманское Тельманского сельского округа – в село Қаракөл;
Село Чапаево Садового сельского округа – в село Жаңатоған.
Настоящее совместное постановление акимата Карагандинской области и решение Карагандинского областного маслихата вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
Документ будет находиться на публичном обсуждении до 27 апреля.