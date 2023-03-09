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    Казахская юрта произвела фурор на международной туристской выставке в Германии

    9 Марта 2023, 22:50

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстан принял участие в международной туристской выставке ITB Berlin, которая прошла с 7 по 9 марта в столице Германии. Мероприятие состоялось впервые после трехлетнего перерыва, связанного с пандемией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минкультуры и спорта РК.

    Особым успехом у гостей пользовался стенд, организованный АО «НК «Kazakh Tourism», где были представлены достопримечательности нашей страны. Больше всего посетителям полюбилась казахская юрта с убранством из натуральных материалов, подготовленная отечественными ремесленниками и художниками. Пришлись гостям по душе и блюда современной национальной кухни.

    Большую часть нашей делегации составили представители отечественного турбизнеса. В Берлин прибыли 30 представителей казахстанских туристических компаний и отелей.

    «На этой выставке наш турбизнес устанавливает деловые контакты с потенциальными партнерами. Думаю, наш стенд вызвал большой интерес к Казахстану. Кроме этого, Kazakh Tourism планирует тесную работу по привлечению немецких туристов в нашу страну с региональным представительством одной из самых крупных международных туристских объединений – PATA», – заявил председатель правления АО «НК «Kazakh Tourism» Талгат Аманбаев.

    ITB Berlin – крупнейшая в мире B2B выставка для организаций в сфере туризма.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Туризм Культура Минкультуры
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