Казахская музыка прозвучала в эфире радио BBC

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В эфире британской радиостанции BBC Radio-3 прозвучала казахская музыка. Этой новостью поделилась радиоведущая Жадыра Жумакулбай, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Благодарю команду BBC Radio 3 за оказанное доверие и возможность подготовки программы о казахской музыке. Отдельно хочу сказать спасибо Мартину и Элане, творческой группе «Music Planet: Road Trip» за их профессиональный подход и высокую оценку. Когда я писала сценарий, я думала, что кто-то из сотрудников BBC озвучит текст, но они доверились мне. Я впервые продемонстрировала свою страну и казахскую музыку всему миру. У меня была мечта, чтобы мой голос прозвучал на BBC. Теперь у меня появились другие цели, чтобы достигать, используя английский язык», - написала Жадыра Жумакулбай на своей странице в Facebook.

Отметим, что выход выпуска анонсировало и посольство Казахстана в Великобритании.

BBC Radio 3 - британская радиостанция, формат которой направлен на классическую музыку, оперу, джаз, а также мировую и этническую музыку.