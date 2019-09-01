Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Культура

    Казахская музыка прозвучала в эфире радио BBC

    1 Сентября 2019, 20:21

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В эфире британской радиостанции BBC Radio-3 прозвучала казахская музыка. Этой новостью поделилась радиоведущая Жадыра Жумакулбай, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Благодарю команду BBC Radio 3 за оказанное доверие и возможность подготовки программы о казахской музыке. Отдельно хочу сказать спасибо Мартину и Элане, творческой группе «Music Planet: Road Trip» за их профессиональный подход и высокую оценку. Когда я писала сценарий, я думала, что кто-то из сотрудников BBC озвучит текст, но они доверились мне. Я впервые продемонстрировала свою страну и казахскую музыку всему миру. У меня была мечта, чтобы мой голос прозвучал на BBC. Теперь у меня появились другие цели, чтобы достигать, используя английский язык», - написала Жадыра Жумакулбай на своей странице в Facebook.

    Отметим, что выход выпуска анонсировало и посольство Казахстана в Великобритании.

    BBC Radio 3 - британская радиостанция, формат которой направлен на классическую музыку, оперу, джаз, а также мировую и этническую музыку.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Культура Великобритания
    Новости по теме
    Популярное
    1 Заморозки прогнозируют в СКО
    2 Сильные дожди идут в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге
    5 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта