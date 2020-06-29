Казахская литература переведена на шесть языков ООН

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня Казахстан является одной из немногих стран, которая перевела отечественную литературу на шесть языков ООН. Наша казахская литература представлена в 93 странах, в 23 тысячах заведений, из них 10 тысяч – мировые библиотеки. Об этом в ходе подведения итогов отчетной встречи перед населением на онлайн площадке СЦК при Президенте РК заявила министр информации и общественного развития РК Аида Балаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Любая идеологическая программа сложно оценивается какими-либо статистическими методами. Конечно, если, например, в программе строительства жилья можно отметить, сколько жилья построено, то в нашей сфере это очень сложно определить. Уровень эффективности определяется вовлеченностью населения в эти программы. За три года проведена большая системная работа. Есть конкретные результаты только по одному направлению. Я возглавляю рабочую группу по продвижению казахстанской культуры за рубежом, и здесь я с гордостью могу заявить, что сегодня мы одна из немногих стран, которая перевела отечественную литературу на шесть языков ООН. Сегодня наша казахская литература представлена в 93 странах в 23 тысяч заведениях, из них 10 тысяч – мировые библиотеки», - подчеркнула министр информации и общественного развития РК Аида Балаева.

Она отметила, что программа «Рухани жангыру» способствовала развитию археологической и исторической науки. Есть большие продвижения в архивном деле. Сегодня сформировался большой профессиональный пул переводчиков, так как это тоже важное направление.

«Продвинулось краеведческое дело, есть специальный проект «Туган жер», который действительно способствовал развитию науки краеведения. Можно отметить отдельно взятые проекты. Как я уже рассказала, в Министерстве информации и общественного развития РК определены 13 проектов, которые также будут реализовываться совместно с исполнительными органами. Конечно, есть ряд проблемных вопросов. Мы их видим и стараемся вовремя совершенствовать, чтобы работа была эффективной. Еще раз хочу сказать, несмотря на скепсис, программа «Рухани жангыру» эффективно реализуется и будет работать в дальнейшем. Это программа не одного года, нет конкретных сроков реализации этой программы. На мой взгляд, это программа актуализировалась, так как те ценности, о которых говорил Елбасы Нурсултан Назарбаев сегодня очень своевременные и актуальные. Об этом также подчеркнул Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем интервью газете «Ана тілі». Он отметил, что сегодня обществу нужно отходить от праздности и действительно выбирать путь просвещения. Необходимо уделять большое внимание образованию и науке. В этом направлении будем четко двигаться. Полагаю, в следующем году на этой площадке расскажем о наших результатах», - заключила министр информации и общественного развития РК Аида Балаева.



