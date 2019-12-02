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    Казахская этно-фолк группа выступила на норвежской джаз-сцене

    2 Декабря 2019, 19:23

    ОСЛО. КАЗИНФОРМ - Казахстанская группа «Ұлы дала» выступила 1 декабря с концертом на национальной джаз-сцене «Виктория» в Осло. Мероприятие состоялось в рамках программы «Рухани жаңғыру» и приурочено ко Дню Первого Президента Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ».

    Трио в составе Алмата Сайжана, Саламата Абуталипова и Жанибека Сапарова, выступающая в жанре современный этно-фолк, продемонстрировало виртуозную игру на национальных музыкальных инструментах – домбре, кобызе, сыбызгы и шанкобызе, а также акустической гитаре в сопровождении эстрадного вокала.

    Наряду с казахскими народными произведениями, кюями и песнями Коркыта, Ыкыласа, Естая, Мариям Жагоркызы и других отечественных авторов, публике были представлены «Песня Сольвейг» всемирно известного норвежского композитора Эдварда Грига и «Астурия» Исаака Альбениса.

    Открывая концерт, Посол Казахстана в Норвегии Еркин Ахинжанов, рассказал, что программа «Рұхани жаңғыру» направлена на духовное и культурное возрождение Казахстана и позволяет знакомить мир с казахской культурой и искусством. Дипломат сообщил, что в декабре в Осло и Ставангере пройдут Дни казахского кино, а в Музее лыж Хольменколлена состоится выставка «Казахстан и Норвегия: дипломатия спорта».

    Кроме того, к 175-летию Абая планируется осуществить перевод на норвежский язык «Слов назидания» и избранной поэзии великого поэта и мыслителя.

    Автор: Ильяс Омаров

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    МИД РК Культура Рухани жаңғыру Первый Президент - Елбасы
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