Казахская диаспора в Кыргызстане почтила память погибших при пожаре в области Абай

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – Представители казахской диаспоры в Кыргызстане, члены Ассамблеи народов КР почтили память погибших казахстанцев при лесном пожаре в области Абай, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Мероприятие, организованное Ассоциацией казахов в КР, прошло в здании Ассамблеи народов Кыргызстана с участием представителей узбекской, таджикской, татарской, русской, турецкой, дунганской и уйгурской диаспор.

Председатель Ассамблеи народов Кыргызстана Алмамбет Матубраимов от лица всего кыргызского народа выразил соболезнования казахстанцам, а также семьям погибших при лесном пожаре на востоке Казахстана.

«Мы выражаем соболезнование казахскому народу в связи с бушующим пожаром - климатической катастрофой. Никогда ранее страна не сталкивалась с такой площадью возгорания, которое стало причиной гибели людей. Мы хотим поддержать своих соседей, друзей, родственников и всех казахстанцев в этот момент. С глубокой скорбью искренне выражаем соболезнования всему Казахстану», - сказал Алмамбет Матубраимов.

Член Ассоциации казахов в Кыргызстане, организатор поминального обеда Сабыржан Сейдахметов также высказал слова поддержки и соболезнования родным и близким погибших в пожаре.

«Сегодня мы провели поминальный обед в память о погибших в страшном пожаре в Абайской области. Диаспоры разных национальностей Ассамблеи народов Кыргызстана пришли разделить горе с казахской диаспорой, выразить соболезнования и сказать слова поддержки народу Казахстана», - сказал представитель казахской диаспоры.

Напомним, на данный момент 1800 человек продолжают тушить пожар в области Абай. Объявлен сбор помощи пострадавшим.

Общая площадь пожара в области Абай около 60 тысяч га, из них 43 тысяч га – в активной термоточке. Угрозы населенным пунктам нет.

Кто в ответе за трагедию и что нужно сделать, чтобы предотвратить такие происшествия в будущем, можно прочесть здесь.