Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.36 eur/kzt 492.74

    rub/kzt 5.3 cny/kzt 62.39
Прогноз погоды
Астана+31+33℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Казахская диаспора в Кыргызстане почтила память погибших при пожаре в области Абай

    14 Июня 2023, 21:34

    БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – Представители казахской диаспоры в Кыргызстане, члены Ассамблеи народов КР почтили память погибших казахстанцев при лесном пожаре в области Абай, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Мероприятие, организованное Ассоциацией казахов в КР, прошло в здании Ассамблеи народов Кыргызстана с участием представителей узбекской, таджикской, татарской, русской, турецкой, дунганской и уйгурской диаспор.

    Председатель Ассамблеи народов Кыргызстана Алмамбет Матубраимов от лица всего кыргызского народа выразил соболезнования казахстанцам, а также семьям погибших при лесном пожаре на востоке Казахстана.

    «Мы выражаем соболезнование казахскому народу в связи с бушующим пожаром - климатической катастрофой. Никогда ранее страна не сталкивалась с такой площадью возгорания, которое стало причиной гибели людей. Мы хотим поддержать своих соседей, друзей, родственников и всех казахстанцев в этот момент. С глубокой скорбью искренне выражаем соболезнования всему Казахстану», - сказал Алмамбет Матубраимов.

    Член Ассоциации казахов в Кыргызстане, организатор поминального обеда Сабыржан Сейдахметов также высказал слова поддержки и соболезнования родным и близким погибших в пожаре.

    «Сегодня мы провели поминальный обед в память о погибших в страшном пожаре в Абайской области. Диаспоры разных национальностей Ассамблеи народов Кыргызстана пришли разделить горе с казахской диаспорой, выразить соболезнования и сказать слова поддержки народу Казахстана», - сказал представитель казахской диаспоры.

    Напомним, на данный момент 1800 человек продолжают тушить пожар в области Абай. Объявлен сбор помощи пострадавшим.

    Общая площадь пожара в области Абай около 60 тысяч га, из них 43 тысяч га – в активной термоточке. Угрозы населенным пунктам нет.

    Кто в ответе за трагедию и что нужно сделать, чтобы предотвратить такие происшествия в будущем, можно прочесть здесь.

    Автор:

    Гульмира Абдрахманова

    Кыргызстан Общество Пожар в области Абай
    Новости по теме
    Новости по теме
    Камыш загорелся в области Абай
    Пожар в Приморском лесничестве Уланского ​района полностью ликвидирован
    Пожарные Рудного предотвратили гибель людей при возгорании в многоэтажке
    Пожар в Приморском лесничестве в ВКО локализован
    Популярное
    1 Разгромом завершился финальный бой Сакена Бибосынова на турнире «Elorda Cup»
    2 В Атырау энергетическая компания оштрафована судом на 7.2 млрд тенге
    3 Махмуд Сабырхан завоевал «золото» турнира «Elorda Cup»
    4 Галымжан Кырыкбай стал чемпионом «Қазақстан Барысы»
    5 Нашествие саранчи на полях прокомментировали в Костанайской области