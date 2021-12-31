Казахская детская литература выходит в Amazon Publishing, межгосударственная премия Олжаса Сулейменова – культурные итоги года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Щедрым пришелся 2021 год для деятелей культуры и искусства. Многочисленные победы в литературных конкурсах, признанные отечественные фильмы за пределами страны и не только. В то же время не обошлось без потерь. Страна оплакивала смерть полюбившихся артистов. Корреспондент МИА «Казинформ» расскажет о главных культурных событиях уходящего года.

Многие культурные события в 2021 году прошли под эгидой 30летия Независимости Казахстана. Еще в начале года Глава государства Касым-Жомарт Токаев выпустил статью «Независимость превыше всего». Как отметил Президент, это важная веха, знаменующая собой возрождение казахской государственности и обретение свободы, мечты, которую лелеяли многие поколения наших предков.

Одна из значимых дат – 175-летие великого Жамбыла. 26 февраля был дан старт празднованию этой даты. Артисты показали зрителям театрализованное представление «Жыр алыбы – Жамбыл», раскрывающее самобытность и талант великого акына. В литературно-музыкальной композиции прозвучали отрывки из знаменитых айтысов с участием Жамбыла, его известные стихи «Кең байтақҚазақстаным», «Ақындарғаарнау», «Күләшқа», легендарная поэма «Ленинградцы – дети мои!» и другие произведения.

Туркестан – духовная столица Тюркского мира

Как отметила министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова, самым масштабным проектом последних лет по сохранению историко-культурного наследия страны по праву можно назвать развитие города Туркестан.

«Хотелось бы отметить, что в текущем году Туркестан официально признан духовной столицей Тюркского мира в рамках неформального саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств. В историческом центре Туркестана продолжаются научно-реставрационные работы. В целом, работами по реставрации, консервации и восстановлению городища Туркестан охвачено девять объектов на территории 88,7 га, из них завершены работы на четырех историко-культурных объектах (большой Хильвет, Мусалякакпа, Такиякакпа, Жетыатакакпа) и продолжаются работы на пяти объектах (мавзолей Ходжа Ахмеда Ясауи, мавзолей Рабии Султан Бегим, Дарбазакакпа, ханская ставка Абульмамбет, магистральная улица). Также, ведутся всесторонние исследования по воссозданию одного из самых ранних городских поселений Турестана – городища Культобе», - рассказала министр культуры.

Первый Президент страны – Елбасы Нурсултан Назарбаев также заявил, что за многовековую историю Туркестан не видел такого возрождения. Он призвал привлекать в город ещё больше туристов и предрёк Туркестану быстрый рост населения.

Сегодняшний Туркестан – это не тот город, что был всего несколько лет назад. Благодаря изменению его статуса по инициативе Елбасы и принятию отдельной программы по его развитию, Туркестан очень сильно преобразился, превратившись в жемчужину Южного Казахстана. Темпы строительства и возрождения, пожалуй, одного из самых исторических городов нашей страны впечатляют. Здесь всего за пару лет построено свыше 250 объектов и это еще не предел. Город продолжит бурно застраиваться до 2025 года.

На международном уровне отмечалась еще одна значимая дата, приуроченная к 750-летию Золотой Орды. Ключевым мероприятием стала международная научно-практическая конференция «Ұлық ұлыс – Алтын Орда», проходившая в Атырау.

А по итогам секционных и пленарного заседаний международной научно-практической конференции «Ұлық ұлыс – Алтын Орда» ее участники приняли резолюцию.

1.Систематизировать всю мировую историографию золотоордынской цивилизации в условиях глобализационных процессов современности.

2.Учитывая важную роль Улуса Джучи в формировании Казахской государственности и казахского народа, открыть финансируемый из государственного бюджета научно-исследовательский центр по изучению значения Улуса Джучи в истории Казахского ханства.

3. Ввести в научный оборот результаты археологических раскопок периода Золотой Орды, организовывать экспозиционные выставки с демонстрацией широкой общественности отреставрированные и законсервированные версии найденных артефактов.

4. В связи с дефицитом специалистов по изучению древней и средневековой истории Казахстана, исследователей этнических связей Золотая Орда – Улус Джучи и Казахского ханства, готовить их из молодых специалистов по истории средних веков и освоивших восточные языки, магистрантов и докторантов.

5. Предложить Министерству образования и науки Республики Казахстан разделить образовательную программу на три группы: «История», «Археология», «Музейное дело и охрана памятников».

6. Создание отдельной выставочной экспозиции, посвященной истории государственности в Национальном музее Казахстана.

7.Развитие историко-культурного туризма на базе памятников Сарайшык и Улытау.

8. Популяризация основных исторических символов истории Казахстана в золотоордынский период: Джучи, Бату, Берке, Тукай-Тимур, Ногай, Узбек-хан, Жанибек-хан, Урус-хан, Едиге-би, Тохтамыш-хан и др..

9. Представлять Казахстан на международной арене как наследника Великой Степной Империи, в том числе Золотой Орды.

10. Популяризация истории Улуг Улуса через СМИ и Интернет-ресурсы путем организации образовательных программ на государственных телеканалах и известных отечественных информационных агентствах.

11. Для этого возможно открытие постоянного интернет-ресурса (канала), на котором известные специалисты, ученые, публицисты будут знакомить зрителя с историей и культурой Золотой Орды и тюркских государств, а также рассказывать о жизни знаменитых личностей той эпохи.

Каковы успехи в литературе

В феврале 2021 года состоялась официальная церемония начала празднования 175-летия Жамбыла Жабаева. Артисты показали зрителям театрализованное представление «Жыр алыбы – Жамбыл», раскрывающее самобытность и талант великого акына. В литературно-музыкальной композиции прозвучали отрывки из знаменитых айтысов с участием Жамбыла, его известные стихи «Кең байтақ Қазақстаным», «Ақындарға арнау», «Күләшқа», легендарная поэма «Ленинградцы – дети мои!» и другие произведения.

Напомним, что 2021 год был объявлен Годом поддержки детского и юношеского чтения. Отметим, что эта знаменательная дата будет продлена до 2023 года. А уходящий год запомнится значительными успехами в казахской детской литературе.

Наша казахская детская литература завоевывает сердца американских читателей. Издательство Amazon Publishing намерено выпустить на английском языке книгу в жанре фэнтези о приключениях алматинского школьника Бату авторов Зиры Наурзбаевой и Лили Калаус.

Цикл историй о приключениях мальчишки Бату хорошо известен казахстанским читателям. Сейчас творческая команда и Amazon Publishing готовится выпустить в 2022 году первую книгу цикла на английском языке.

Среди значимых побед в литературе – межгосударственная премия «Звезды Содружества», которую получил Олжас Сулейменов. Это главная награда СНГ за высочайшие достижения в гуманитарной сфере, которая присуждается за выдающиеся достижения в гуманитарной сфере. Лауреатам вручают диплом, почетный знак и удостоверение. Денежный эквивалент премии составляет два млн российских рублей.

Классика не умирает

Заслуженная артистка Казахстана, лауреат Государственной премии РК, директор Шымкентского городского театра оперы и балета Майра Мухамедкызы стала обладателем премии «BraVo» в области классического искусства. Майра Мухамедкызы получила статуэтку в номинации «Самый популярный классический исполнитель из страны-партнёра» - одну из 15, в которых представлены мировые звёзды, чей талант и вклад в развитие классического искусства достоин высочайших оценок.

Книга рекордов Гиннесса 2022 посвящена климатическому кризису, что еще раз доказывает остроту экологических вопросов. Эту наболевшую тему затронул скрипач-виртуоз Марат Бисенгалиев – казахстанский Элтон Джон. Сам же музыкант считает себя Гражданином мира, что больше отражает его мысли и то, над чем сейчас занимается артист. Марат Бисенгалиев хочет привлечь внимание мирового сообщества к проблеме Аральского моря и с этой целью готовит уникальный проект международного масштаба. В рамках мирового турне творческая команда планирует представить на сцене Дубайской оперы мировую премьеру симфонии «Mission Aral», чтобы привлечь внимание международной общественности к проблемам экологии не только Казахстана, но и всего мира.

Большая сцена и хрупкая балерина, сорвавшая овации публики. Так можно описать выступление ведущей солистки театра оперы и балета «Астана Опера» Айгерим Бекетаевой, покорившей сердца итальянских зрителей. Прима-балерина станцевала на сцене античного римского амфитеатра Арена-ди-Верона, которая по праву считается самым большим открытым театром.

Ведущий солист «Астана Опера» Заслуженный деятель Казахстана, обладатель Гран-при многих международных конкурсов артистов балета Бахтияр Адамжан тоже продолжает завоевывать сердца мировой публики. Балетный сезон казахстанской звезды начался в августе в Италии, где он выступил в знаменитом Гала-концерте «Роберто Болле и друзья». А затем он блестяще представил партию Квазимодо в грандиозной премьере театра Римская опера «Собор Парижской Богоматери» выдающегося хореографа Ролана Пети.

Кого из деятелей культуры и искусств потерял казахстанский зритель

2021 год унес немало жизней артистов. Казахстанцы оплакивали смерть актера Алимгазы Райнбекова, который полюбился зрителям благодаря главной роли в фильме «Ангел в тюбетейке». Похороны Алимгазы Райнбекова состоялись в селе Мамбет Коксуйского района Алматинской области.

Ушел из жизни известный архитектор, автор Герба РК Шот-Аман Уалиханов. Шот-Аман Идрисулы посвятил свою сознательную жизнь любимому делу, он прожил содержательную жизнь, пользовался уважением своего окружения, был самобытным человеком. Он создал памятники знаменитых исторических деятелей нашего народа, внес значительный вклад в пропаганду деятелей, в строительство зданий с привлекательным архитектурным обликом.

Отечественное кино и зрители потеряли полюбившегося актера Фархата Абдраимова. Он широко известен по ролям в фильмах «Сказ о розовом зайце», «Рэкетир-2», «Фара», «Возвращение в А» и многим другим. Двукратный лауреат казахстанской общественной премии «Народный любимец» (2011, 2012). С 2007 года — член бюро политического совета НДП «Nur Otan».

На 72 году жизни скончалась заслуженная артистка, казахская актриса кино и театра Газиза Абдинабиева. Она более известна казахстанским телезрителям как тетя Роза или Марго из первых отечественных телесериалов «Перекрёсток» и «Саранча». Большой удачей стала для актрисы также роль второго плана - Зауре в фильме «Молитва Лейлы» режиссёра С. Нарымбетова. Была на гастролях в странах СНГ, Германии, Иране и в городах Казахстана.

В этом году ушел из жизни известный казахский композитор, певец, народный артист РК, один из основоположников казахской современной песни Ескендир Хасангалиев. Ранее у композитора диагностировали коронавирус. Сообщалось, что народный артист РК, композитор Ескендир Хасангалиев и его супруга Дарико Хасангалиева находятся в реанимации с коронавирусом.

В возрасте 75 лет умер известный режиссер, писатель, сценарист и актер Сатыбалды Нарымбетов. Он был режиссером таких фильмов, как «Дон Кихот моего детства», «Мустафа Шокай», «Осенние извилистые дороги», «Зять из провинции», «Гамлет из Сузака, или Мамая Керо», «Степной экспресс», «Аманат» и другие.