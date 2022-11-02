Казахмыс выделит 35 миллиардов тенге на развитие области Ұлытау

Аким области Ұлытау Берік Әбдіғалиұлы и Председатель Совета директоров ТОО «Kazakhmys Holding (Казахмыс Холдинг)» Эдуард Огай подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между акиматом области Ұлытау и Группой компаний «Казахмыс».

Основной целью Меморандума является обеспечение взаимной поддержки и активного сотрудничества сторон в развитии инфраструктуры и благоустройства города Жезказгана.

Согласно документу, Группа «Казахмыс» реализует 22 проекта на общую сумму 35 млрд тенге в городах Жезказган, Сатпаев и Улытауском районе. В рамках меморандума в ближайшие годы в регионе будут построены социально-культурные объекты, в числе которых физкультурно-оздоровительный комплекс, музыкально-драматический театр и детский сад в городе Жезказгане.

С целью поддержания здоровья населения города Сатпаева, компания построит поликлинику и травматологический пункт.

Кроме того, Казахмыс примет участие в открытии государственного технического университета и строительстве площади «Государственных символов» в Улытауском районе. За счет компании для детей с особыми потребностями будет приобретено два здания (под строительство Центров дневного пребывания).

Также планируется проведение ремонта насосной станции хозяйственно-питьевой воды. При поддержке компании будет подготовлен эскизный проект на благоустройство набережной в городе Жезказгане, а также предполагается благоустройство родников Тасбұлақ, Күмісбұлақ и территории горы Әулиетау.

Вместе с тем, в Меморандуме отражены и другие проекты, в реализации которых примет участие Казахмыс. Так, компания завершит строительство детского сада на 320 мест в городе Жезказгане, подготовит эскизные проекты по реконструкции и благоустройству ряда объектов в городе Сатпаеве.

Принимая во внимания социальную значимость вопросов в жилищной сфере, компания завершит строительство объектов «долгостроя» в городе Жезказгане.

Отметим, что подписание данного Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве позволит сторонам вывести взаимодействие на качественно новый виток, в котором основным приоритетом станет повышение уровня благосостояния населения региона.



