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    Казахмыс выделит 35 миллиардов тенге на развитие области Ұлытау

    2 Ноября 2022, 13:34

    Аким области Ұлытау Берік Әбдіғалиұлы и Председатель Совета директоров ТОО «Kazakhmys Holding (Казахмыс Холдинг)» Эдуард Огай подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между акиматом области Ұлытау и Группой компаний «Казахмыс».

    Основной целью Меморандума является обеспечение взаимной поддержки и активного сотрудничества сторон в развитии инфраструктуры и благоустройства города Жезказгана.

    Согласно документу, Группа «Казахмыс» реализует 22 проекта на общую сумму 35 млрд тенге в городах Жезказган, Сатпаев и Улытауском районе. В рамках меморандума в ближайшие годы в регионе будут построены социально-культурные объекты, в числе которых физкультурно-оздоровительный комплекс, музыкально-драматический театр и детский сад в городе Жезказгане.

    С целью поддержания здоровья населения города Сатпаева, компания построит поликлинику и травматологический пункт.

    Кроме того, Казахмыс примет участие в открытии государственного технического университета и строительстве площади «Государственных символов» в Улытауском районе. За счет компании для детей с особыми потребностями будет приобретено два здания (под строительство Центров дневного пребывания).

    Также планируется проведение ремонта насосной станции хозяйственно-питьевой воды. При поддержке компании будет подготовлен эскизный проект на благоустройство набережной в городе Жезказгане, а также предполагается благоустройство родников Тасбұлақ, Күмісбұлақ и территории горы Әулиетау.

    Вместе с тем, в Меморандуме отражены и другие проекты, в реализации которых примет участие Казахмыс. Так, компания завершит строительство детского сада на 320 мест в городе Жезказгане, подготовит эскизные проекты по реконструкции и благоустройству ряда объектов в городе Сатпаеве.

    Принимая во внимания социальную значимость вопросов в жилищной сфере, компания завершит строительство объектов «долгостроя» в городе Жезказгане.

    Отметим, что подписание данного Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве позволит сторонам вывести взаимодействие на качественно новый виток, в котором основным приоритетом станет повышение уровня благосостояния населения региона.
    Казахмыс Улытауская область
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