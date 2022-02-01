«Казахмыс» против коронавируса: 22 месяца борьбы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Два года минуло с того момента, как весь мир накрыла пандемия коронавируса. В Казахстане режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением опасного заболевания объявили 16 марта 2020 года. С последствиями смертоносного Covid-19 мы имеем дело по сей день – война ещё не закончилась, передает МИА «Казинформ».

Помощь героям

В нашей стране одной из тех компаний, которая не осталась в стороне от социальных проблем, вызванных коронавирусом, стала корпорация «Казахмыс». С самого начала пандемии и до нынешнего момента холдинг выполняет взятые на себя обязательства по комплексной помощи объектам сферы здравоохранения. Ещё в конце марта 2020 года металлургическая компания поддержала благотворительную инициативу и перечислила 2 млрд 220 млн тенге в фонд борьбы с пандемией.

Для страны особо напряжённым выдались первые полгода борьбы с коронавирусом. Основная нагрузка тогда легла на плечи врачей, которым впервые пришлось работать в настолько экстремальных условиях. Каждодневные борьба за жизни пациентов, минимум времени на отдых и сон, риск заразиться смертельным заболеванием – это то, что пришлось пережить казахстанским медикам. В трудный период холдинг «Казахмыс» попытался сделать всё, чтобы хотя бы отчасти облегчить труд медицинских работников.

В рамках акции «Рахмет» компания вручала сотрудникам больниц Карагандинской области подарочные продуктовые сертификаты. Для более эффективного и оперативного противодействия коронавирусу «Казахмыс» совместно с ВОЗ организовал специальные вебинары. Это позволило врачам в кратчайшие сроки определить наиболее действенные алгоритмы борьбы с распространением заболевания в быту и на производстве.

Ради спасения жизней

Помощь, которую «Казахмыс» оказал медицинским учреждениям стала возможна благодаря соглашению, заключенному между корпорацией и управлением здравоохранения Карагандинской области. Больницы Жезказгана, Сатпаева, Балхаша, а также небольших населённых пунктов получили в распоряжение дорогостоящее медицинское оборудование. Среди наиболее востребованных – аппараты искусственной вентиляции лёгких, виброакустические аппараты, многофункциональные прикроватные мониторы и Рентген аппараты. В необходимом количестве больницы получили кислородные концентраторы, компьютерные томографы и ультразвуковые диагностические аппараты.

«В период ЧС корпорация очень помогла с поставкой медицинского оборудования, которого нам особенно не хватало. Поддерживала наших медиков и пациентов. Не только решила проблему нехватки лекарств, но и обеспечила стратегический запас – на случай новых вспышек вируса», – рассказал директор «Медицинского центра Жезказган» Владимир Моторыкин.

Пандемия КВИ выявила острый дефицит медикаментов, который наблюдался в Казахстане – особенно в первые месяцы борьбы с вирусом. В решении этой проблемы «Казахмыс» также принял активное участие, обеспечив незамедлительную транспортировку лекарственных препаратов. Компания организовала вылет чартерного рейса из России с 17 тоннами медикаментов. Многим казахстанцам, столкнувшимся со страшной болезнью, эти лекарства помогли сохранить жизнь.

Всё для победы над вирусом

Гуманитарная деятельность корпорации «Казахмыс» складывается из множества добрых дел – которые впоследствии становятся большим вкладом в общее дело. В первые месяцы чрезвычайного положения холдинг закупил на миллионы тенге медицинские маски, тест-полоски, тепловизоры, дефибрилляторы, дезинфицирующие средства, противочумные костюмы. Компания выделила транспорт для нужд скорой помощи, перевозки людей с положительным ПЦР и транспортировки биоматериала.

Сейчас, когда пик эпидемии пройден, наша жизнь постепенно входит в привычное русло. Однако коронавирусная инфекция всё ещё не побеждена: она меняет облик и вновь атакует человечество. Можно не сомневаться, что холдинг «Казахмыс» останется надёжной поддержкой казахстанцев в борьбе с коронавирусом и сделает всё для окончательной победы.