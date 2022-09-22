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    Казахмыс представил свои проекты на международной выставке по машиностроению

    22 Сентября 2022, 18:21

    Казахмыс принимает участие во II Международной специализированной выставке по машиностроению и металлообработке Kazakhstan Machinery Fair, которая проходит с 21 по 23 сентября в Астане.

    С информационным стендом Казахмыс ознакомился Премьер-Министр РК Алихан Смаилов. Компания представила Карагандинский литейно-машиностроительный завод ТОО «Мэйкер», а также проекты компании в Улытауской области.

    Первый заместитель председателя правления ТОО «Казахмыс Холдинг» Андрей Гайдин рассказал главе Кабинета министров о потенциале предприятия «Мэйкер», которое на сегодняшний день обеспечивает потребности не только внутри Казахмыса, но и нефтяной сферы Казахстана.

    Карагандинский литейно-машиностроительный завод основан в 1940 году и является одним из крупнейших машиностроительных заводов Казахстана. Завод имеет мощную производственную базу и оснащен новейшим европейским оборудованием, имеет слаженную команду опытных профессионалов, которая обеспечивает надежный ход всего рабочего процесса, мощностью свыше 1,5 тыс. тонн продукции в месяц.


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