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    «Казахмыс» передал в алматинские школы 2 000 новых книг

    1 Сентября 2023, 17:54

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - «Қазақша үйренейік!» - это книга для школьников, которая облегчает изучение казахского языка. В ней, в формате сказок и легенд описывается история и быт казахского народа, различные традиции и обряды, передает МИА «Казинформ».

    Простота написания позволяет ученикам быстро и просто запоминать информацию и язык повествования. Это уже второй тираж учебника. Запрос на дополнительные экземпляры поступил в ТОО «Корпорация Казахмыс» от Управления образования города Алматы.

    «Как вы знаете, Группа «Казахмыс» - это социально ориентированная компания, которая оказывает содействие государству во многих вопросах, в том числе культуры и образования. Не только в регионах присутствия, но и по всей республике. Поэтому мы рады такому содействию, надеемся, что эта книга принесет много пользы как тем, кто изучает, так и тем, кто только собирается изучать казахский язык», - рассказал директор Департамента общественных связей и внутренних коммуникаций ТОО «Корпорация Казахмыс» Айдар Баталов.

    Тираж книги «Қазақша үйренейік!» в этом году, как и в прошлом, составил две тысячи экземпляров. По данным Управления образования г. Алматы, все государственные школы города получат учебники до 1 сентября.

    Автор:

    Артем Волков

    Образование
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