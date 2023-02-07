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    «Казахмыс» инвестирует в разработку месторождений Коксай и Айдарлы больше 2 трлн тенге

    7 Февраля 2023, 17:25

    Инвестиции ТОО «Корпорация Казахмыс» в разработку месторождений Коксай (Жетысуская область) и Айдарлы (Абайская область) оцениваются в 2,056 трлн тенге.

    Оператором разработки месторождения Коксай является дочернее ТОО «Консолидированная строительная горнорудная компания». По предварительным оценкам, прогнозные эксплуатационные ресурсы месторождения Коксай составляют 823,7 млн тонн руды, в том числе медной – 3,5 млн тонн при среднем содержании 0,42%, 63,7 тонн золота и 865 тонн серебра. С учетом низкого содержания меди для разработки месторождения планируется построить горно-обогатительный комбинат по переработке (ГОК) мощностью 50 млн тонн руды в год. На предприятии будет создано порядка 1,3 тысяч современных рабочих мест. Инвестиции в проект оцениваются в 976 млрд тенге. Запуск производства намечен на 2026 год.


    Оператором разработки месторождения Айдарлы выступает АО «Aidarly Project», входящее в корпорацию Казахмыс. По предварительным оценкам запасы месторождения Айдарлы составляют порядка 1,53 млрд тонн руды, в том числе медной – 5,87 млн тонн при среднем содержании 0,38%, 14,1 тонн золота и 2 168 тонн серебра. Для извлечения полезных ископаемых на месторождении планируется построить ГОК производительностью 50 млн тонн руды в год. Здесь будет создано порядка 1,3 тысяч новых рабочих мест. Инвестиции в проект оцениваются в 1,08 трлн тенге. Запуск производства намечен на 2027 год.


    «Учитывая масштаб инвестиционных проектов, особенности сырьевой базы, которая характеризуется низким содержанием меди, а также высокие требования к экологической и промышленной безопасности будущих производств, «Казахмыс» привлек к проектированию предприятий ведущие казахстанские научные и изыскательские организации, а также консультантов из числа успешных международных практиков отрасли. Среди них – Группа «Русская медная компания», которая имеет большой положительный опыт разработки месторождений с низким содержанием полезных ископаемых в руде на Томинском и Михеевском месторождениях в России», - прокомментировал председатель правления ТОО «Корпорация Казахмыс» Нурахмет Нуриев.


    Инвестиционные проекты по разработке месторождений Коксай и Айдарлы имеют республиканское значение. Их реализация будет способствовать социально-экономическому развитию Жетысуской области и Абайской области, а также росту благосостояния населения этих регионов. По предварительным оценкам, за весь период реализации проектов совокупные налоговые отчисления предприятий в бюджеты всех уровней превысят 3,3 трлн тенге.

    Автор:

    Сафаргалиева Малика

    Казахмыс Промышленность Регионы Абайская область Жетысуская область Инвестиции
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