Казахи Тюмени в условиях пандемии помогают студентам из Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахи Тюмени оказывают помощь казахстанским студентам, обучающимся в Тюмени, которые в условиях пандемии COVID-19 по разным личным причинам не смогли вернуться на Родину и находятся на самоизоляции в общежитиях тюменских ВУЗов. Об этом с МИА «Казиформ» поделился председатель национально-культурной автономии казахов Тюменской области, член президиума Всемирной ассоциации казахов Есенгалий Ибраев.

«На днях я впервые вышел из режима самоизоляции, но по крайне по уважительной причине и с соблюдением всех мер предосторожности. Помощь понадобилась казахстанским студентам Тюменского индустриального университета», - рассказал Е. Ибраев.

Как отметил Е. Ибраев, Казахстан очень чутко и ответственно относится к проблемам своих граждан за рубежом. Одним из примеров такого отношения, по его мнению, выступает целенаправленная работа государства в оказание содействия своим гражданам по возвращению из-за рубежа на Родину в условиях пандемии коронавируса.

«Работа по возвращению студентов домой ведется на постоянной основе, как с российской, так и с казахстанской стороны. На прошлой неделе около 150 студентов-казахстанцев специальным организованным рейсом вылетели из Тюмени в Казахстан. Однако некоторые учащиеся, по разным личным причинам, не смогли вернуться домой: кто-то в этом году заканчивает учебу и получает диплом, кто-то не поехал, чтобы не тратиться на обратный билет и сэкономить для других нужд, кто-то посчитал эпидемиологическую обстановку слишком опасной для поездок и тем самым решил оградить семью и близких от рисков инфицирования. География очень обширная: Нур-Султан, Алматы, Караганда, Кокшетау, Петропавловск, Тараз», - пояснил наш соотечественник из Тюмени.

Вместе с тем не все студенты, с его слов, смогли правильно рассчитать свои ресурсы и оказались в несколько затруднительном материальном положении в условиях действующих как в РФ, так и в РК, ограничительных мер.

«Когда ребята обратились ко мне за поддержкой, я, не раздумывая, решил оказать им свою посильную помощь. Узнав, что им действительно нужно, я на следующий день поехал закупать продукты и товары первой необходимости», - сказал Е. Ибраев, добавив, что помощь студентам из Казахстана, также оказало руководство тюменского гастронома «Нубаевские мясные продукты», реализующего продукцию казахстанских производителей.

По словам Е.Ибраева, сейчас казахстанские студенты могут спокойно заканчивать учебный год, не беспокоясь, что останутся один на один со своими трудностями. Они обеспечены многоразовыми защитными масками и продуктовыми наборами, которые позволят им полноценно питаться и, тем самым, реже выходить на улицу.

«Помощь студентам - это не разовая акция. Параллельно ведется работа с другими тюменскими вузами, формируются списки студентов и их потребности. В ближайшие дни продуктовые наборы будут переданы казахстанским студентам, которые обучаются в Государственном аграрном университете Северного Зауралья в Тюмени», - сообщил Е.Ибраев.