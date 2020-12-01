Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Соотечественники

    Казахи Туркменистана поздравили казахстанцев с Днем Первого Президента РК

    1 Декабря 2020, 22:10

    АШХАБАД. КАЗИНФОРМ – Накануне Дня Первого Президента Республики Казахстан Посол Еркебулан Сапиев провел встречу с представителями казахской диаспоры в Туркменистане. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegram-канал МИД РК.

    Отметив роль Нурсултана Назарбаева в становлении независимого Казахстана, укреплении и продвижении авторитета страны на международной арене, дипломат подчеркнул, что Елбасы придает важное значение поддержке соотечественников за рубежом, всегда уделяет большое внимание диаспоре.

    В свою очередь, участники встречи передали свои поздравления и наилучшие пожелания народу Казахстана, а также представили свой подарок по случаю праздника в виде портрета Елбасы, написанного масляными красками. Врученная Посольству картина будет передана в Казахстан от имени казахской диаспоры Туркменистана.

    В завершение встречи состоялся коллективный просмотр художественного фильма «Путь лидера», повествующего о жизни и деятельности Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы Н.А. Назарбаева.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Соотечественники Туркменистан Первый Президент - Елбасы
    Новости по теме
    Новости по теме
    Задержание казахстанца в Таиланде прокомментировали в МИД
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
    5 Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков