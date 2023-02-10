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    Казахи Стамбула направляют помощь пострадавшим от землетрясения

    10 Февраля 2023, 10:20

    СТАМБУЛ. КАЗИНФОРМ - Генеральное консульство Казахстана в Стамбуле, наши граждане и студенты, проживающие в городе, а также местная казахская диаспора активно принимают участие в отправке гуманитарной помощи в регионы Турции, пострадавшие от разрушительного землетрясения. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    Уже была собрана и отправлена помощь на сумму порядка 160 тысяч долларов США. В регион направляются такие необходимые вещи, как детское питание, детская одежда, подгузники, продовольствие, теплая одежда, одеяла и др. Гуманитарная помощь осуществляется при координации с турецкими властями. Генконсул Алим Байель выразил благодарность стамбульским казахам за вклад в посильную помощь, оказываемую нашей страной братской Турции.



    Кадр из видео

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    МИД РК Происшествия Турция Видео Общество Землетрясение
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