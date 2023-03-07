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    Казахи Синьцзяна подарили Джеки Чану скакуна и чапан

    7 Марта 2023, 18:56

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахи, живущие в районе Монголкуре Иле-Казахской автономной области Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР, подарили известному китайскому киноактеру, лауреату премии «Оскар» скакуна и чапан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В видеороликах, распространенных в социальной сети Weibo, можно видеть, что в ходе поездки популярного актера в Синьцзян местные жители встретили его с большим интересом, а также, в соответствии с национальными казахскими традициями, подарили почетному гостю скакуна.

    На кадрах видно, как Джеки Чан в казахской такия и с камчой в руках благодарит жителей, а также поет с ними песню.

    Во время этой поездки в Синьцзян Джеки Чан снял продолжение фильма 2005 года «Миф».

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Общество
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