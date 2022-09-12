Казахфильм вручил спецприз победителю национального конкурса кинофестиваля Baiqonyr

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы менеджмент университет состоялось официальное закрытие VII Baiqonyr International ShortFilmFestival. Во время мероприятия стали известны имена победителей национального конкурса. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Казахфильма.

Особенным событием стало то, что Казахфильм имени Ш. Айманова вручил победителю в номинации лучший режиссер Алишеру Жадигерову, снявшему короткометражный фильм об январских событиях «Қаңтар», специальный приз - возможность технического обеспечения при совместном производстве с киностудией его следующего полнометражного художественного фильма.

Вручая награду, президент киностудии Акан Сатаев сказал, что фестиваль «Байконур» ежегодно поддерживает молодых талантов, открывая им дорогу в сфере кинематографии.

« Рад, что Казахфильм причастен к этому фестивалю. И надеюсь, верю, что наш приз поможет моим начинающим коллегам раскрыть свой талант, и реализовать свои мечты «, - сказал А.Сатаев.

Это не первая награда Алишера на международных кинофестивалях. Предыдущие работы Жадигерова - короткометражные фильмы «Отау» и «Балык сорпа» - становились призерами международных кинофестивалей в Южной Корее, Португалии, Иране, Турции и Италии. А документальный фильм «Карантин» был признан «Лучшим документальным фильмом» 5-го Baiqonyr ISFF. Там же, на пятом «Байконуре» он стал победителем питчинга сценариев – и благодаря этому снял свою первую полнометражную картину «Отау», которая на недавно прошедшем «Выбор критиков» получила приз в номинации «Лучший дебют 2020-21 годов» по версии ассоциации кинокритиков Казахстана.

Главную награду кинофестиваля в номинации «Лучший фильм» в национальном конкурсе забрала короткометражная картина «Рух» режиссера Михаила Плиско.

Фильм рассказывает историю водителя средних лет по имени Ергалым, который видит смысл жизни в материальной наживе. Он подает на развод со своей бездетной женой Жулдыз. В это время из детского дома сбегает 12-летний мальчик Фарух. Судьба сводит Ергалыма с Фарухом, в результате чего жизнь обоих кардинально меняется.

Гран-при в международном конкурсе достался картине «Таксист» режиссера Иллариона Яковлева из Республики Саха (РФ). Это история водителя Толи, которому однажды встречается таинственный пассажир.

В анимационном конкурсе лучшей стала работа Дильшата Рахматуллина «Колыбельная».

« Я очень рад, что VII Baiqonyr состоялся, несмотря ни на что. Мы встретили новых гостей- не только из стран СНГ, но и из Южной Кореи. У нас 23 новых лауреата. В этом году мы добавили новый конкурс анимации и хорошо его провели. Встретимся в следующем году «, - сказал президент фестиваля «Байконур» Ануар Кенжибаев.

Полный список победителей VII BaiqonyrInternationalShortFilmFestival.

Национальный конкурс:

Лучший фильм – «Рух», реж. Михаил Плиско

Лучший режиссер – Алишер Жадигеров, «Қаңтар»

Лучший сценарий – Инкар Еркинкызы, «Қасен мен Құсайын»

Лучший оператор – Бағдат Аргинов, «Ласточка»

Лучший художник-постановщик – Алтынай Кумарбекова, «Қызыл алма»

Лучший монтаж – Ален Кенемолдин, «Детские рисунки»

Лучший актер – Нурдаулет Алматулы, «Чикен»

Лучшая актриса –Ақмарал Зыкаева, «Құс»

Лучший документальный фильм – «Невидимки», реж. Виктория Шегай

Специальный приз жюри – «Ұйқым келді», реж. Темирлан Сагимбаев

Упоминание жюри – «Aybat», реж. Мейрамбек Сагынов

Международный конкурс:

Лучший фильм – «Таксист» (Республика Саха), реж. Илларион Яковлев

Лучший режиссер – Телжан Нурмахан, «Қора» (Казахстан)

Лучший документальный фильм – «Слишком большой» (Таджикистан), реж. Абдулло Гурбати

Специальный приз жюри – «Жизнь без весны» (Узбекистан), реж. Шокир Холиков

Лучший оператор – Анна Шепилова,«Сегодня я вешался», (Россия – Армения)

Лучшая актриса – Алиса Лозовская,«Параллели»(Россия)

Лучший актер –Рахат Жұмаханов, «Қора» (Казахстан)

Анимационный конкурс:

Лучший фильм – «Колыбельная», реж. Дильшат Рахматуллин

Лучшее изобразительное решение – «Острые предметы», реж. Амина Тазиатова

Лучшая история – «Ищу наследника дома», реж. Маржан Жубаныш

Лучший экспериментальный фильм - «Пшик», реж. Алиби Мукушев

Специальный приз жюри – «Воспоминание о яблоне», реж. Линара Миргалиева

Всего на участие в конкурсной программе фестиваля претендовали 306 кинопроектов. Из них программной службой были отобраны 48 фильмов из семи стран: Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Азербайджан, Таджикистан, Армения и Россия.