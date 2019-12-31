«Казахфильм» поздравил воспитанников детского дома с Новым годом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Делегация киностудии «Казахфильм» во главе с PR-директором – популярным актёром Фархатом Абдраимовым посетила Новогоднюю ёлку в Алматинском областном детском доме №1, передает корреспондент МИА«Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта РК.

«Появление известного актера вызвало у воспитанников детского дома настоящий восторг. Фархат пожелал детям всего самого наилучшего в Новом году, а также передал администрации детского дома подарочные наборы с антологией лучших анимационных и художественных фильмов киностудии «Казахфильм», книги о Шакене Айманове и сладости к празднику», - отмечают в ведомстве.

После вручения подарков состоялась импровизированная фотосессия.