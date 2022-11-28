Казахфильм готовит полнометражный фильм про массовую приватизацию в Казахстане

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Съемки картины под рабочим названием «Авель» стартовали в середине октября те. Автором сценария и режиссером-постановщиком фильма является известный казахстанский кинорежиссер Елзат Ескендир, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Казахфильма.

По сюжету картины действие разворачивается в Казахстане в 1993 году. Время, когда были распущены колхозы, в хозяйствах, коллективах царит разруха. Все имущество и скот, которое было всеобщим достоянием народа в эпоху Советского правительства, в один миг было прибрано к рукам, распределялось между людьми по их труду и заслугам, затрагивает тему распада Советского союза.

Полнометражный художественный фильм под рабочим названием «Авель» АО «Казахфильм» имени Ш. Айманова снимает при поддержке Государственного центра поддержки национального кино по заказу Министерства культуры и спорта РК

Главный герой по имени Авель - авторитетный чабан одного известного колхоза. Он пасет скот всю свою сознательную жизнь. Однако, чтобы получить свою долю, ему придется столкнутся с серьезными трудностями и поворотами судьбы.

Основная часть съемок проходили в Уйгурском районе Алматинской области. По словам создателей фильма, в следующем году съемки еще продолжатся.





Фото: kazakhfilm.kz



