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    Казахфильм готовит полнометражный фильм про массовую приватизацию в Казахстане

    28 Ноября 2022, 20:23

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Съемки картины под рабочим названием «Авель» стартовали в середине октября те. Автором сценария и режиссером-постановщиком фильма является известный казахстанский кинорежиссер Елзат Ескендир, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Казахфильма.

    По сюжету картины действие разворачивается в Казахстане в 1993 году. Время, когда были распущены колхозы, в хозяйствах, коллективах царит разруха. Все имущество и скот, которое было всеобщим достоянием народа в эпоху Советского правительства, в один миг было прибрано к рукам, распределялось между людьми по их труду и заслугам, затрагивает тему распада Советского союза.

    Полнометражный художественный фильм под рабочим названием «Авель» АО «Казахфильм» имени Ш. Айманова снимает при поддержке Государственного центра поддержки национального кино по заказу Министерства культуры и спорта РК

    Главный герой по имени Авель - авторитетный чабан одного известного колхоза. Он пасет скот всю свою сознательную жизнь. Однако, чтобы получить свою долю, ему придется столкнутся с серьезными трудностями и поворотами судьбы.

    Основная часть съемок проходили в Уйгурском районе Алматинской области. По словам создателей фильма, в следующем году съемки еще продолжатся.


    Фото: kazakhfilm.kz
    Алматы Алматинская область Культура История Казахстана
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