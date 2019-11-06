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    Кайып Айбек назначен председателем правления Jýsan Bank

    6 Ноября 2019, 12:10

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – На очередном собрании Совета директоров АО «First Heartland Jýsan Bank» (Jýsan Bank) новым председателем правления банка назначен Айбек Кайып, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Jýsan Bank.

    «Мы ожидаем, что обширный опыт и знания г-на Кайыпа Айбека Торебекулы будут содействовать дальнейшему развитию Jýsan Bank в реализации стратегии по трансформации в передовой технологический универсальный финансовый институт страны», – прокомментировал назначение г-н Шигео Катсу, председатель Совета директоров Jýsan Bank.

    Ш. Катсу также выразил благодарность предыдущему председателю правления банка Бекжану Пирматову за успешно проделанную работу и пожелал успехов в связи с его переходом на должность председателя правления АО «Jýsan Invest».

    «Я благодарен акционерам и Совету директоров и высоко ценю оказанное мне доверие. Jýsan Bank продолжит своё поступательное развитие, сосредоточится на развитии передовых технологий, расширении перечня предоставляемых услуг, улучшении сервиса, а также качественном росте кредитного портфеля в розничном, корпоративном секторе и МСБ», – прокомментировал своё назначение Кайып Айбек.

    Ранее Кайып Айбек занимал должность заместителя председателя правления Jýsan Bank, где курировал направление по работе с проблемными активами. Имеет богатый опыт работы в банковском секторе РК, прошёл карьерный путь от рядового аналитика до руководителя высшего звена.

    Кайып Айбек имеет степень бакалавра экономики британского университета Дюрхэм (Durham University), а также степень магистра в области финансов и бухгалтерского учета Лондонской школы экономики (London School of Economics and Political Science).

    Работает в финансовой системе с 2010 года, начал карьеру в банке HSBC в должности аналитика сектора ресурсов и энергетики. Также работал ведущим менеджером в Сбербанке России. С 2016 года занимал руководящие должности в инвестиционных и финансовых компаниях. В 2018 году избран председателем правления инвестиционной компании First Heartland Capital, а в 2019 году – заместителем председателя правления Jýsan Bank.

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