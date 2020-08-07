Кайсар Табынов: участие Казахстана в клинических испытаниях вакцины против коронавируса - бесценный опыт

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ- Директор Международного центра вакцинологии при Казахском Национальном аграрном университете, профессор Кайсар Табынов рассказал корреспонденту МИА «Казинформ» об австралийской вакцине COVAX-19, которую испытал на себе. Вирусолог также назвал участие Казахстана в глобальных клинических исследованиях той или иной коронавирусной вакцины бесценным опытом.

- Кайсар Казыбаевич, прошла неделя с тех пор, как вы испытали на себе коронавирусную вакцину. Как ваше самочувствие сейчас?

- Сегодня, 7 августа, уже восьмой день после вакцинации препаратом COVAX-19, разработанным австралийской компанией Vaxine Pty ltd. Самочувствие у меня хорошее. Буквально вчера, через семь дней после введения, я сделал биохимический и гематологический анализ крови для проверки напряженности иммунитета. Все показатели в норме. По антителам к вакцинному белку показатели будут известны на следующей неделе.

- Все же как вы решились испытать на себе вакцину?

- Все спрашивают, что меня мотивировало афишировать эту процедуру. Но здесь главная задача заключалась в том, чтобы с помощью такого шага привлечь внимание Правительства к этой проблематике. Пока я не сделал вакцинацию и не объявил об этом, собственно, у нас участие в клинических испытаниях вакцины против КВИ особо не поднималась. Я хотел указать на то, что в Казахстане тоже есть ученые, которые работают и в принципе готовы предоставить доступ к другим вакцинам, в частности к австралийской вакцине, изготовители которой являются нашими партнерами. У нас есть научное сотрудничество с этой компанией. Опять-таки, научное сотрудничество, а не для того чтобы эту вакцину завозить в Казахстан. И еще: мы ведь должны испытать «на собственной шкуре» эту вакцину, продемонстрировать ее эффективность. Надо отметить, что на этот шаг я пошел и по той причине, что вакцина уже испытана на лабораторных животных и прошла все клинические испытания в США. Уже завершена первая фаза клинических испытаний. Теперь через пару недель коллеги хотят начать вторую фазу исследования. Препарат уже подтвердил свою безопасность, поэтому никаких рисков с применением вакцины не было. Поэтому себя героем я не считаю.

- Необходимо ли придерживаться определенного режима после процедуры?

- Нет, это не официальное химическое исследование. Даже наши австралийские коллеги в протоколе клинических исследований не предполагают после введения вакцин изоляцию людей. Просто надо выполнять все те требования, которых мы придерживаемся во время карантина. Это ношение масок, социальная дистанция, гигиена и тому подобное.

- Когда намечается повторная прививка и предстоит ли она вообще?

- Повторная вакцинация намечается через две недели. Периодически будут браться образцы крови для оценки безопасности, антительного (IgGк спайк-белка и вируснейтрализующие) и Т-клеточного иммунного ответов.

- Будет ли единая вакцина от CОVID-19 по всему миру?

- Стран, конечно, много, которые стремятся выпустить вакцину. Но не каждая страна способна сама изготовить вакцину для своего населения. Многие страны сейчас объединяют усилия. Будет несколько вакцин, допустим, недавно в Правительстве заявили, что Казахстан вступил в глобальный альянс по вакцинам и иммунизации. Казахстан осуществит предварительную оплату и даст заявку на вакцину, и вакциной будет обеспечено 20% населения. Вакцина поступает для тех стран, которые имеют ограниченные финансы. Для них и была сделана такая инициатива. Вакцина будет также продаваться, но государства сами будут закупать и применять у себя. Уже указаны определенные цены. Возможно, к этому сроку наша отечественная вакцина будет готова, но это все пока во власти времени.

- Можете сказать, какая из вакцин наиболее безопасная?

- Данные о безопасности, иммуногенности и эффективности той или иной вакцины мы можем получить только после завершения всех фаз клинических исследований, которые сейчас в процессе. Участие в глобальных клинических исследованиях той или иной коронавирусной вакцины даст нашей стране огромный опыт. Также, несмотря на определенные риски, есть возможность получения COVID-19-вакцины в приоритетном порядке по низкой цене.

- Благодарю за беседу!



