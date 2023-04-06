Кайсар Абдалиев назначен руководителем управления здравоохранения Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области на должность руководителя областного управления здравоохранения назначен Кайсар Абдалиев. Нового руководителя коллективу представил заместитель акима Атырауской области Жасулан Бисембиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Абдалиев Кайсар Кайратулы окончил Международный казахско-турецкий университет им. Х. А. Яссауи по специальности «Лечебное дело» в 2012 году, в 2017 году получил второе образование в КазГЮУ по специальности «Юриспруденция».

Трудовую деятельность начал в 2013 году в отделе стратегического планирования и корпоративного развития АО «Национальный кардиохирургический центр».

С февраля по май 2016 года - и. о. эксперта управления охраны здоровья матери и ребенка департамента организации медицинской помощи Министерства здравоохранения и социального развития РК.

С мая 2016 по февраль 2017 года - эксперт управления стационарной медицинской помощи департамента организации медицинской помощи Министерства здравоохранения и социального развития РК.

С марта 2017 по май 2017 года - эксперт управления стационарной и стационарозамещающей помощи департамента организации медицинской помощи Министерства здравоохранения и социального развития РК.

С мая 2017 по октябрь 2019 года - главный эксперт управления стационарной и стационарозамещающей помощи департамента организации медицинской помощи Министерства здравоохранения РК.

С октября 2019 по август 2020 года - руководитель управления амбулаторно-поликлинической и скорой медицинской помощи департамента организации медицинской помощи Министерства здравоохранения и социального развития РК.

С августа 2020 по январь 2021 года - руководитель управления стационарной и стационарозамещающей помощи департамента организации медицинской помощи Министерства здравоохранения и социального развития РК.

С января 2021 - заместитель руководителя управления здравоохранения Атырауской области.



