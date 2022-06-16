«Кайрату» достался самый «незвездный» соперник в еврокубках

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Алматинский «Кайрат» во втором отборочном раунде Лиги Конференций встретится с венгерской «Кишвардой», которая не может похвастаться наличием выдающихся игроков в своем составе. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Сайт Transfermarkt.de оценивает «Кишварду» всего в 8,9 млн евро, а самый дорогой футболист у венгров не дотягивает даже до миллиона: атакующий полузащитник Клаудиу Бумба оценивается в 900 тыс. евро. В то же время у «Кишварды» нет большой разбежки по стоимости в составе: в диапазон от 400 до 900 тыс. евро попали аж четырнадцать игроков.

Первый матч «Кайрата» и «Кишварды» пройдет 21 июля в Казахстане, ответный — 28 июля в Венгрии.



