Кайрату Боранбаеву отказано в домашнем аресте

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Адвокаты казахстанского предпринимателя Кайрата Боранбаева запросили изменение меры пресечения на домашний арест – суд не удовлетворил просьбу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Выслушав мнение участников, суд пришел к следующим выводам. Согласно требованиям ст. 153 УПК РК, мера пресечения отменяется, когда в ней отпадает необходимость или изменяется на менее или более строгую, когда изменяются основания, обстоятельства, предусмотренные статьями 136, 138 УПК РК. Постановлением специализированного межрайонного следственного суда Астаны от 17 марта 2022 года в отношении Боранбаева, Наханова санкционирована мер пресечения в виде содержания под стражей», - сказала судья Сарыаркинского суда Назгуль Бапакова.

По ее словам, постановление апелляционной судебной коллегии по уголовным делам суда Астаны вышеуказанное постановление оставлено без изменений.

«Доводы, изложенные в ходатайствах защитников, были предметом рассмотрения в вышеуказанных судах, основания и обстоятельства изменения меры пресечения в отношении Наханова и Боранбаева не имеются. С доводами в ходатайствах защитников в части ухудшения здоровья их подзащитных подсудимые вправе обратиться в медпункт, где содержатся под стражей для оказания медицинской помощи. В силу статьи 147 ч.1 УПК РК содержание под стражей в качестве меры пресечения применяется только с санкции судьи и лишь в отношении подсудимых, в совершении преступлении которых законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше 5 лет», - отметила судья.

«На основании изложенного, руководствуясь требованием статей 324, 344 УПК РК суд постановил: в удовлетворении ходатайств адвокатов Сулейменова в интересах подсудимого Наханова об изменении меры пресечения в виде содержание под стражей на мене строгую и адвоката Канафина в интересах подсудимого Боранбаева в освобождении из-под стражи и изменении меры пресечения на иную, не связанную с лишением свободы, отказать», - добавила Н. Бапакова.

Как сообщалось ранее, сегодня в Астане начался суд над Кайратом Боранбаевым.

17 марта по подозрению в хищении средств в особо крупном размере в квазигосударственном секторе был задержан и водворен в изолятор временного содержания Кайрат Боранбаев.

Судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. Расследование еще продолжается. В соответствии со статьей 201 УПК иная информация в интересах следствия не разглашается, сообщали ранее в пресс-службе суда.



