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    Кайрату Боранбаеву и Кайрату Сатыбалды продлили арест

    13 Мая 2022, 12:59

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Кайрату Боранбаеву и Кайрату Сатыбалды продлили арест еще на один месяц, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «12 мая 2022 года специализированный межрайонный следственный суд города Нур-Султана продлил срок санкционированной меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 1 месяц в отношении подозреваемого К. Сатыбалды», - сообщили в пресс-службе суда.

    10 мая 2022 года специализированный межрайонный следственный суд города Нур-Султана продлил срок санкционированной меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 1 месяц в отношении подозреваемого К. Боранбаева.

    Ранее сообщалось, что Кайрат Боранбаев взят под стражу на 2 месяца.

    Кайрат Сатыбалды также был арестован на два месяца.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Борьба с преступностью Коррупция Суды Криминал
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