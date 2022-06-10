Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правоохранительные органы

    Кайрату Боранбаеву и Кайрату Сатыбалды продлили арест на один месяц

    10 Июня 2022, 16:10

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На один месяц продлили сроки ареста Кайрату Боранбаеву, Кайрату Сатыбалды и Гульмире Сатыбалды. Информацию подтвердили в пресс-службе суда города Нур-Султана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «8 июня 2022 года специализированный межрайонный следственный суд города Нур-Султана продлил срок санкционированной меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 1 месяц в отношении подозреваемого Боранбаева К.С.», - прокомментировали в пресс-службе суда города Нур-Султана.

    В этот же день специализированный межрайонный следственный суд города Нур-Султана продлил срок санкционированной меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 1 месяц в отношении подозреваемого Сатыбалдыұлы Қ.

    «7 июня 2022 года специализированный межрайонный следственный суд города Нур-Султана продлил срок санкционированной меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 1 месяц в отношении подозреваемой Сатыбалды Г.», - пояснили в пресс-службе суда.

    Ранее сообщалось, что 12 мая Кайрату Боранбаеву и Кайрату Сатыбалды продлили арест еще на один месяц.

    Кайрат Боранбаев взят под стражу на 2 месяца. Кайрата Сатыбалды также арестовали на два месяца.

    Его супруга Гульмира Сатыбалды подозревается в хищении 747 млн тенге.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Коррупция Суды
    Новости по теме
    Новости по теме
    Карима Масимова переведут в учреждение средней безопасности
    В Уральске вынесен приговор экс-полицейским, покровительствовавшим «королю трамадола»
    Трое казахстанцев осуждены за пропаганду терроризма в Атырау и Шымкенте
    Дело о побеге из страны Серика Кудебаева направлено в суд
    Популярное
    1 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    2 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
    5 Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка